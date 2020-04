annonse

I disse koronatider er det ekstremt mye som skjer i vårt samfunn, og jeg tenker at det er viktig å ha med oss både hode og hjerte for å navigere riktig i det som er et stort eksperiment. Koronapandemi har vi ikke opplevd før.

Globalt er bl.a. reiseliv og flytrafikk rammet, oljeprisen har falt drastisk, og samtidig stuper aksjemarkedet. Nasjonalt iverksatte regjeringen 12. mars drastiske tiltak med stenging av barnehager, skoler, høyskoler og universiteter. Frisørsalonger, treningssentre, museer, teatre m.m. er stengt og hytteforbud innført. Dette er de strengeste tiltakene som er innført i Norge siden andre verdenskrig.

Det er skummelt med en fare som man ikke kan se, og som man har manglende kunnskap om. Men hvor farlige er egentlig dette viruset? I Folkehelseinstituttets (FHI) risikovurderingsdokument av 12. mars uttales det at man regner med at dødeligheten ligger under 1 prosent, og at over 90 prosent av de som man antar vil dø er over 70 år og med en underliggende alvorlig sykdom. Videre antok de at 773 000 nordmenn vil bli smittet, og med en dødsrate på 0,3-0,6 prosent, vil det si at 2 400 til 4 400 vil kunne dø av sykdommen.

Fra 12. mars var regjeringens strategi at viruset skal bremses. For sikkerhets skyld bestemte de også at alle barnehager, skoler, høyskoler og universitet skulle stenges. Dette tiltaket foreslo ikke FHI.

I FHIs notat av 24. mars (Risiko, prognose og respons etter uke 12) nevnes to mulige strategier, kalt Brems eller Undertrykk. FHI anbefalte å fortsette nåværende strategi med å bremse spredningen av smitte så mye som mulig, og deretter vurdere hvert enkelt av de kontaktreduserende tiltakene og reisetiltakene på nytt. Men regjeringen bestemte seg for å ny strategi: Å slå ned smitten, og fortsette med alle de samme tiltakene som ble igangsatt 12. mars til over påske.

Iflg. Folkehelseinstituttet per 2. april er 319 personer lagt inn på sykehus for covid-19, 50 personer har dødd (gjennomsnittsalder er 83 år.) og 4935 er bekreftet smittet. Så langt synes disse tallene å være mye lavere enn et FHI først gikk ut med 12. mars – heldigvis! I en vanlig influensasesong i Norge er det 900- 1 200 som dør i Norge. Vi ser at pandemien slår til veldig ulikt i de forskjellige land. Enten har vi vært heldige i Norge, og/eller vi har handlekraftige myndigheter som har iverksatt strenge tiltak som har hatt effekt.

Spørsmålet er hva som skal skje fremover. Står alle disse strenge tiltakene i samsvar med tallene på sannsynlige døde, og står tiltakene i samsvar med de belastninger mange barn i vanskelige livssituasjoner påføres ved at de ikke får gå på skole, aktiviteter osv. Og hva med alle de som opplever at livsverket faller i grus! Virkningene for næringslivet synes å være dramatisk. Ifølge Nav 2. april er det siden torsdag 12. mars kommet inn totalt 336 300 søknader om dagpenger, hvorav 303 500 gjelder dagpenger ved permitteringer. 12 % av arbeidsstyrken i Norge har nå søkt dagpenger i denne perioden.

Ifølge Aftenposten 30. mars har regjeringen så langt lovet krisetiltak for over 310 milliarder. I tillegg gikk regjeringen 2. april ut med en kontantstøtteordning til bedrifter i Norge med inntil 20 milliarder i måneden i perioden mars til mai.

NHO-sjef Ole Erik Amlid forteller til Aftenposten 28. mars at deres fjerde medlemsundersøkelsen viser at 56 prosent har foretatt permitteringer, en av tre bedrifter (32 prosent) opplever en reell risiko for konkurs, og 84 prosent har merket lavere etterspørsel.

Regjeringen har ofte henvist til en nasjonal dugnad for å møte utfordringene som koronaviruset velter over oss. Er dette en dugnad som bare det private næringslivet skal betale for? De offentlige ansatte har jo fortsatt sine jobber og inntekter. Eller vil vi alle bli skadelidende i en situasjon hvor økonomien og sysselsettingen vil få et varig sår etter koronakrisen? At sysselsettingen også etterpå vil være lav må vi vel regne med, og at vi alle kanskje vil få redusert levestandard.

Det er interessant å se hvordan de forskjellige land velger forskjellig strategi. Særlig interessant er det å lese om situasjonen i Sverige. Den svenske statsepidemiologen Anders Tegnell sier at det er ingen bevis for at det å stenge skoler bidrar til å hindre at eldre mennesker dør og at strategivalget følgelig må ta utgangspunkt i langsiktige trender og en vurdering av helheten.

Det hele er jo egentlig et kjempestort eksperiment. Jeg antar at vi har noe å lære av svenskene! Det som behøves nå er at man også i Norge følger FHIs anbefaling om å vurdere de enkelte tiltakene og deres effekt. Spesielt ønsker FHI å vurdere om de kontaktreduserende tiltakene (stengning av helsetjenester, undervisningsinstitusjoner og virksomheter) som har særlig høy tiltaksbyrde, fortsatt er nødvendige.

8. april skal helseministeren, Helsedirektoratet og FHI møtes for å ta stilling til om tiltakene skal forlenges ytterligere. Jeg håper at de vil komme frem til at denne strenge nedstengningens tid kan være over, og at barnehager og skolene åpnes igjen, slik at foreldrene kan få jobbet igjen, at samfunnet etter hvert kan åpnes for vanlig aktivitet og at næringslivet kan komme i gang igjen.

Og så får vi alle fortsette med god hygiene, og ellers bidra til å redusere kontakthyppigheten. Og vi som er over 70 år, og andre som tilhører risikogrupper, må alle ta våre særlige forholdsregler og være spesielt forsiktige.