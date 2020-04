annonse

Stavanger universitetssjukehus skulle få en maskin for å analysere langt flere koronatester, men nå vet de ikke om den kommer. Kapasiteten er kraftig redusert.

– I dag klarer vi 200 tester om dagen. Vi har reagenser (stoffer brukt til kjemisk påvisning av andre stoffer, red.anm.) til å klare dette i 18 dager til. Det er vårt estimat, sa leder for klinikk for medisinsk teknologi og informatikk, Hans Tore Frydnes torsdag, ifølge Stavanger Aftenblad.

Ifølge ham er 200 tester per dag proporsjonalt med analysebehovet per nå i regionen, men tidligere lå kapasiteten på analyse av 500 tester daglig.

31. mars og 1. april ble det ingen nye smittede registrert i Stavanger kommune, og i samme periode ble det tatt 50-60 korona-tester i Stavanger.

For en uke siden ble det opplyst at Stavanger universitetssjukehus (SUS) hadde fått tildelt en Cobas 6800-testmaskin, som kan gjøre opptil 1.000 analyser per døgn, men at det var usikkert når den kommer. Nå er usikkerheten tilsynelatende større.

– For noen uker siden var vi optimistiske og trodde vi skulle bli tildelt en Cobas-maskin. Det er dessverre ikke tilfellet i dag, sa Frydnes torsdag.

Målet er en testkapasitet på 800–900 prøver daglig i månedsskiftet mai-juni. For å komme dit samarbeider SUS blant annet med NTNU, der de har utviklet egne tester.

