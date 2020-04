annonse

Kina vil ha økonomien på skinner og har bedt arbeidere dra tilbake på jobb. Men i Wuhan frykter lokale myndigheter en ny smittebølge.

Da koronautbruddet var på sitt verste i Kina, ble Wuhan med sine 11 millioner innbyggere isolert fra resten av landet. Det samme skjedde med en rekke andre byer i Hubei-provinsen.

Nå er byen igjen åpen, og millioner strømmer tilbake til fabrikker, butikker og kontorer for å tjene til livets opphold etter et opphold på over to måneder.

Men fredag kom det som kan oppfattes som en kontrabeskjed fra lokale myndigheter. Lederen for byens lokale grein av kommunistpartiet, Wang Zhongli, uttalte at folk helst burde holde seg inne og forberede seg på en ny smittebølge, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

I en melding publisert av Wuhans byråd sier Wang at folk bør skjerpe smitteverntiltakene og unngå å gå ut såfremt det ikke er nødvendig. Faren for en ny smittebølge skyldes både interne og eksterne risikoer, understreker han.

Gjestearbeidere i klemme

Mens folk har sittet i karantene, har selskapene blitt bedt om å fortsette lønnsutbetalingene til sine ansatte, men for milliarder av gjestearbeidere, dagarbeidere og andre uten fast arbeid har det vært en hard tid. Mange av dem var hjemme på nyttårsfeiring da krisen rammet i januar.

Wei Lei (22) er blant dem som gjerne vil tilbake på jobb som bygningsarbeider i Wuhan etter å ha bodd med foreldre i over to måneder. Men i stedet ble han sittende fast ved en bompengestasjon på motorveien, der politiet krevde et dokument fra arbeidsgiver som han ikke hadde.

Streng kontroll

Ved bomstasjonen blir alle biler uten Wuhan-skilter bedt om å snu. Personer på vei tilbake til byen, må dokumentere at de er friske med en app på telefonen. På den andre siden av sperringene blir folk plukket opp av arbeidsgivere og slektninger. Også de blir kontrollert av politiet, som er utstyrt med hansker, munnbind og termometer.

Cai Luo (24), som er ansatt som selger i et internettselskap, kommer fra Huanggang, som ligger like ved Wuhan.

– Jeg måtte vise min grønne kode og ble kontrollert på hvert eneste stopp på veien tilbake. Jeg fikk panikk fordi jeg aldri har opplevd noe sånt før, sier hun.

Også Huanggang ble satt i karantene, men den ble opphevet allerede i mars. I Wuhan skal alle restriksjoner ifølge planen oppheves fra 9. april.

Gjestearbeidere på ferie

Allerede i begynnelsen av mars begynte kinesiske myndigheter å lette på restriksjonene. De har opplyst at 80 millioner gjestearbeidere er tilbake på jobb etter å ha vært hjemme på nyttårsferie. De sier også at statsdominert industrivirksomhet, som stålindustrien, nå nesten tilbake til normal produksjon. Men mange private firmaer oppgir at de kun er tilbake til en brøkdel av aktiviteten de hadde før utbruddet. En viktig grunn er at de ansatte ennå ikke har kunnet komme tilbake på jobb.

Foreløpig har det ikke kommet noen offisielle tall over hvor mange arbeidsplasser som har gått tapt som følge av restriksjonene som skulle hindre koronasmitte.

Ett av de mest pessimistiske anslagene kommer fra finansmannen Liu Chenjie, som leder hedgefondet Upright Capital. I uttalelser referert på nettsiden Sina.com sier han at så mange som 200 millioner mennesker kan ha blitt arbeidsledige eller fått mindre arbeid på grunn av virusutbruddet.

50.000 smittede

De første tilfellene av den nye sykdommen covid-19 ble oppdaget i Wuhan i slutten av 2019. I januar steg antallet smittede og døde kraftig, og myndighetene valgte da å stenge av hele byen fra omverdenen.

Ifølge New York Times har Wuhan totalt registrert 50.007 koronatilfeller siden epidemien startet, ifølge offisielle tall. Myndighetene opplyser at 2.500 har mistet livet, det vil si tre firedeler av alle koronarelaterte dødsfall i Kina.

Totalt var det fredag registrert 81.620 smittede i Kina og 3.322 dødsfall, viser tall gjengitt av Worldometers.