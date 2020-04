annonse

annonse

Ikke alle studenter var misfornøyde med regjeringens første forslag til krisepakke.

Noen av landets studenter har stått frem og fortalt om økonomiske problemer, som følge av coronaviruset. Mange studenter er permittert fra deltidsjobbene sine, og har ikke krav på dagpenger, ettersom de er tilknyttet utdanningsinstitusjoner. Etter forhandlinger på Stortinget om regjeringens tredje krisepakke, er det nå klart at det blir lagt ekstra penger på bordet for studentene. Regjeringen ville først kun gi studentene et ekstra kriselån, noe som har blitt kraftig kritisert.

Student Tone Mørken (21), som går på NTNU i Trondheim, er skuffet over studentenes holdninger. Hun skriver i et leserinnlegg i Aftenposten at studenter har omtalt regjeringens første plan som «hårreisende», og at de synes det er flaut. Mørken er totalt uenig.

annonse

«Kan man virkelig beskrive den norske studenten, som går på gratis skole og mottar støtte fra staten, som noe annet enn privilegert?» skriver hun.

Les også: Etterlengtet krisehjelp til studenter

Jubler over krisepakke

Videre synes hun at det er «pinlig» at studenter forventer at de kan forsyne seg av «nasjonens lommebok» for å betale regningene sine. Hun ville ha vært fornøyd med regjeringens opprinnelige krisepakke.

annonse

«Som sagt er jeg selv student, leier leilighet, betaler regninger og kjøper min egen mat som alle andre. Jeg ønsker ikke å bli satt i samme bås som de som venter på at regjeringen skal trylle frem gratis penger. Det er på tide at den norske studenten også gjør sin del av den nasjonale dugnaden. Vi kommer alle til å gå i minus før denne krisen er over. Personlig jubler jeg for et ekstra lån!»