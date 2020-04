annonse

Frp-nestleder Sylvi Listhaug mener at vi i fremtiden kan bli vel så bekymrede for den økonomiske krisen, som for selve coronasmitten.

Den økende arbeidsledigheten bekymrer den populære politikeren.

– Dette er ledighetstall jeg ikke hadde drømt om å se i min tid. Det er et mareritt. Vi jobber natt og dag for å motvirke dette, gjennom tiltakene vi har vedtatt, men uansett hva det vi gjør vil det bli for lite. Staten kan ikke erstatte nedgangen i etterspørselen etter varer og tjenester, sier Listhaug til VG.

Vil bruke mer penger

Hun mener at man må bruke mer oljepenger for å demme opp for de økonomiske problemene i næringslivet.

– Helsesituasjonen knyttet til coronaviruset er alvorlig, men vi kan snart være der hvor vi kommer til å være vel så bekymret over de økonomiske konsekvensene av nedstengingen. Dette er vanskelige valg som regjeringen står overfor. Men vi kan ikke kjøre økonomien i Norge i grøfta. Det vil ha uante konsekvenser for arbeidsplasser, økende forskjeller mellom de som har jobb og mange flere som ikke har det. Sosiale problemer i familier som har mistet mye og de som ikke kommer inn på arbeidsmarkedet.

Listhaug sier videre at hun mener at kontantstøtten til små og mellomstore bedrifter som regjeringen har lagt frem, kan hjelpe på kort sikt. Hun er sterkt bekymret for situasjonen for de store bedriftene innen olje og gass, samt leverandørindustrien på land, som er de viktigste næringene i Norge.