Christian Tybring-Gjedde kritiserer regjeringens stenging av samfunnet. Han mener at konsekvensene blir altfor store. Han vil åpne opp igjen, og heller sette inn tiltak for de som er i faresonen.

Tybring-Gjedde skriver i en kommentar i Aftenposten at det er krevende å fremme synspunkter som bryter med en politisk korrekt konsensus, og at en skal være usedvanlig tykkhudet dersom man velger å utfordre etablerte sannheter knyttet til koronapandemien.

– Så når finansminister Jan Tore Sanner (H) hevder at helse alltid kommer først, er det et utsagn jeg ikke uten videre aksepterer eller applauderer. Jeg aksepterer heller ikke helseminister Bent Høies (H) kategoriske avvisning av å innføre nye kriterier for testing, isolasjon og smittevern. Og jeg aksepterer ikke under noen omstendigheter statsminister Erna Solberg (H) når hun hevder at regjeringen vil sette inn de tiltakene som er «nødvendige» for å sikre økonomisk trygghet for enkeltindivider og norsk næringsliv, skriver Frp-politikeren.

I stedet stiller han spørsmål ved om regjeringen vil prioritere ethvert sykdomstilfelle foran alt annet, om regjeringen helt konsekvent vil følge dagens strategi, eller om det er noen kostnadsbegrensninger i regjeringens rekke av tiltak.

Tybring-Gjedde mener at regjeringens håndtering av pandemien hverken er ansvarlig eller tillitvekkende. Han mener at samfunnets nedstengning i aller høyeste grad er menneskeskapt, og at ansvaret for å få samfunnshjulene i gang igjen tilligger regjeringen.

– Dagens krise er ikke som tidligere kriser. Den skyldes ikke markedssvikt. Den skyldes ene og alene regjeringens beslutning om å frata folk levebrødet, skriver han.

Tidligere kriser har blitt håndtert ved å holde hjulene i gang. Nå gjøres det motsatte, og regjeringen ønsker å kompensere for det de har forårsaket. Regjeringen ønsker å finansiere isolasjon og passivitet, mener Tybring-Gjedde. Han vil ha hjulene i gang igjen, så folk flest kan få hverdagen sin tilbake.