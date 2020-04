annonse

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) sier det jobber for at det kan bli spilt fotball i Europa i juli og ber landene om ikke å gi opp sine hjemlige serier.

Utspillet fra Uefa kommer etter at styret i Belgias ligaforening, som den første i Europa, torsdag anbefalte å avlyse sesongen på grunn av koronaviruset og bleke utsikter til å avvikle kamper før sommeren.

Avlysningen skal endelig bekreftes på generalforsamlingen 15. april, der det da også vil bli bestemt om Brugge blir tildelt ligagullet.

Uefa mener nemlig mulighetene for å avvikle fotballkamper ikke er så langt unna.

– Vi er trygge på at fotballen kan begynne å rulle i løpet av de nærmeste månedene, under betingelser satt av offentlige myndigheter. Derfor mener vi at det både er forhastet og ikke riktig å avlyse nasjonale ligaer nå, heter det i et brev til Uefas 55 medlemsland fra Uefa-president Aleksander Ceferin og to andre organisasjoner som representerer den europeiske klubbfotballen.

Juli og august

Ifølge Uefa jobber flere ekspertgrupper med planer for at de enkelte landenes serier kan avsluttes i juli og august og at landskamper og turneringer kan spilles etter dette.

Så sent som onsdag ble det klart at Uefa måtte utsette alle landskamper, Champions League og europaligaen «på ubestemt tid» på grunn av koronautbruddet.

Flere mener at utsettelsen kun er en seigpining mot en definitiv avgjørelse senere om at det ikke vil være mulig å fullføre fotballsesonger og få avviklet landskamper og turneringer i løpet av 2020.

En av dem er Ajax’ sportsdirektør Marc Overmars, med en fortid i Arsenal og Barcelona. Han mener det nederlandske fotballforbundet bør gjøre som Belgia og avlyse sesongen.

– Hvorfor handler det i øyeblikket om penger og ikke folkehelse? Jeg hadde håpet at KNVB (Det nederlandske fotballforbundet) hadde tatt en selvstendig avgjørelse, men nå gjemmer de seg bare bak Uefa, sier den tidligere stjernespilleren til De Telegraaf.

Konsekvenser

I brevet til medlemslandene skriver Ceferin at dersom sesongene avlyses eller annulleres nå, uten samtykke fra Uefa, kan det få konsekvenser for deltakelse i neste års Champions League og europaliga.

I Norge har Norges Fotballforbund foreløpig en plan om å starte opp Eliteserien, Toppserien og 1. divisjon i andre halvdel av mai.

Generalsekretær Pål Bjerketvedt sa så sent som onsdag at målet er at alle de fremste ligaene skal ferdigspilles i løpet av høsten. Han understreker imidlertid at alt vil avhenge av utviklingen av koronapandemien.

