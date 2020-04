annonse

annonse

Trump-administrasjonen ferdigstiller en ny veiledning hvor de vil oppfordre de fleste, om ikke alle, til å bruke maske for å hindre koronaspredning.

Ifølge en anonym kilde nyhetsbyrået AP siterer, vil Det hvite hus anbefale at ikke-medisinske masker, T-skjorter eller tørklær brukes til å dekke nese og munn når en forlater hjemmet.

Medisinske masker vil være forbeholdt de som har direkte kontakt med de syke.

annonse

Ikke en dårlig idé

Trump antydet tirsdag at han ville støtte en slik anbefaling, potensielt for alle amerikanere uavhengig av boplass.

– Gjør det, sier jeg. Men bruk et skjerf om du vil, heller det enn å gå ut å finne maske, sa Trump.

– Det er ikke en dårlig idé. I hvert fall ikke for en periode, tilføyde presidenten.

Han testet igjen negativt for korona torsdag, ved bruk av den nye hurtigtesten.

annonse

Utsatte områder

I et utkast fra Centers for Disease Control and Prevention foreslås det at anbefalingen skal gjelde alle amerikanere. Men anbefalingen som kommer fra Det hvite hus vil ifølge kilden i første omgang gjelde de som bor i områder som er hardt rammet av samfunnsoverføring av viruset.

De nye veiledningen er ventet fredag.

I New York har borgermester Bill Blasio allerede oppfordret alle sine innbyggere om å bruke maske for å hindre spredning av det dødelige viruset.