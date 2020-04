annonse

Utdanningsforbundet sier at åpning av skoler etter påske vil være krevende. Lærere frykter at skoler og barnehager ikke vil ha nok smitteverntiltak på plass.

– Vi er ikke spurt om å gi en så konkret tilbakemelding, men summen av de anbefalingene vi har gitt, peker i den retningen, sier leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet til VG.

Fredag har regjeringen mottatt en rapport om hvorvidt skoler og barnehager kan gjenåpne etter påske, og her har Utdanningsforbundet gitt innspill. Regjeringen skal gi sine vurderinger 8. april.

– Jeg har veldig vanskelig å se for meg at vi skal ha nok tid til å forberede oss dersom åpningen blir rett over påske, sier Handal, som understreker at forbundet har tillit til at helsemyndighetene fatter kloke beslutninger på vegne av både barn og voksne.