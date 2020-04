annonse

I kampen mot smittespredning åpner Verdens helseorganisasjon (WHO) for mer bruk av hjemmelagde ansiktsmasker eller andre måter å dekke til munn og nese på.

WHO mener likevel fortsatt at den nåværende retningslinjen om at medisinske masker bør brukes primært av helsepersonell og koronasmittede personer, skal være gjeldende, melder Reuters.

Det er en viss mulighet for at viruset kan spres via luftsmitte, men hovedårsaken bak smitten ser fortsatt ut til å være syke folk som hoster eller nyser og dermed forurenser overflater eller andre mennesker med viruset, uttalte WHO-ekspert Mike Ryan fredag kveld.

WHO-leder Tedros Adhanom Ghebreyesus sa nylig at WHO skal evaluere om mer bruk av ansiktsmasker kan være et nyttig tiltak under pandemien.

– Kan spres via pust

President Donald Trumps fremste smittevernekspert Anthony Fauci tror at USA kan åpne for mer maskebruk.

– Retningslinjene om bruk av ansiktsmaske kan bli endret som følge av ny informasjon om at viruset faktisk kan spres selv når folk bare prater, ikke bare via hosting eller nysing, sier Fauci, som leder avdelingen for smittsomme sykdommer ved National Institutes of Health (NIH), til Fox News.

Faucis uttalelser kommer etter at National Academy of Sciences (NAS) sendte et brev til Det hvite hus 1. april der det ble presentert en oppsummering av den nyeste forskningen på spredning av koronaviruset.

– Selv om forskningen ikke er endelig, er resultatene fra tilgjengelige studier konsekvent når det gjelder spredning av virus via normal pusting, skrev NAS.

Ikke bare dråper

Til nå har det vært hevdet at mesteparten av smitteoverføringen skjer via dråper på om lag 1 millimeter i diameter som kastes ut av syke folk når de nyser eller hoster. Dråpene faller raskt til bakken 1 meter unna.

Men hvis viruset kan slynges ut når vi puster ut eller prater, blir det langt vanskeligere å hindre virusets spredning, som igjen vil være et argument i favør av bruk av ansiktsmasker.

En nylig NIH-finansiert studie publisert i New England Journal of Medicine viste hvordan dette koronaviruset kan overleve i luft i opptil tre timer i en slik sprayaktig form.

Men kritikere mente funnene var blåst ut av proporsjoner fordi forskerne brukte et forstøvningsapparat til å skape en viral dis, og at dette ikke kan skje på naturlig vis.

Tre studier

NAS henviser til foreløpige resultater fra University of Nebraskas Medical Center som viser at den genetiske koden bak viruset kunne påvises i vanskelig tilgjengelige områder på rom der pasienter var isolert.

Forskerne fra NAS viser også til to andre studier som ennå ikke er blitt fagfellevurdert, fra Hongkong og Fastlands-Kina.

I Hongkong samlet forskere inn virusprøver fra pasienter med koronaviruset og andre virale luftveissykdommer, og ga noen av pasientene ansiktsmasker. Maskene reduserte påvisning av viruset i dråpe- og sprayform.

Helsepersonell

Den kinesiske studien har sett på hvorvidt beskyttelsesutstyr som helsepersonell bruker, kan være en kilde for luftspredning av virus.

Forskerne undersøkte flere sykehus i Wuhan der de fant ut at det var spesielt to hovedområder hvor viruset kunne påvises i sprayform: På pasientenes bad, og i rom der helsepersonell tok av seg beskyttelsesutstyr.

Årsaken kan være at partikler med viruset kan bli kastet ut i luften igjen når man tar av seg beskyttelsesutstyret. Selv om disse partiklene ikke er i pustestørrelse, kan de feste seg til folks hender og kropper, mener NAS.