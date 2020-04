annonse

Frankrike har registrert 588 nye dødsfall blant pasienter med covid-19 på sykehus. I tillegg rapporteres det om ytterligere 532 dødsfall på sykehjem.

Totalt har 5.091 koronapasienter dødd på sykehus, opplyser helsedirektør Jerome Salomon fredag kveld.

Helsemyndighetenes daglige oversikt inneholder utelukkende pasienter som har dødd på sykehus. Torsdag rapporterte de for første gang tall på døde ved alders- og sykehjem. Fredag hadde dette tallet steget fra 884 til 1.416.

Det totale dødstallet fra koronapandemien i Frankrike har dermed steget med 1.120 til 6.507 det siste døgnet.

Over 64.000 mennesker har fått påvist smitte, en økning på over 5.000 fra torsdag. 14.000 er friskmeldt, mens tilstanden for over 6.000 pasienter betegnes som alvorlig eller kritisk.