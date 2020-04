annonse

Lørdag ettermiddag rapporterte Resett at to personer ble drept i et knivangrep i Frankrike. Nå ser det ut til at dette var et islamistisk terrorangrep.

Angrepet fant sted i det sydøstlige Frankrike, ved et bakeri i byen Romans-sur-Isère, i nærheten av Lyon, lørdag. formiddag. En sudanesisk migrant gikk til angrep på minst ni personer. To personer er drept. Syv er skadet, hvorav tre er i en kritisk tilstand. Dette rapporterer Le Parisien.

Gjerningsmannen er statsborger i Sudan. Under angrepet skrek han «Allahu Akbar» (Allah er stor), ifølge franske medier.

