annonse

annonse

Denne helgen forhandler regjeringen og Stortinget om en kontantstøtteordning til bedriftene. Utnyttelse av ordningen kan straffes med inntil seks års fengsel.

Regjeringen har foreslått at foretak med minst 30 prosent omsetningsfall skal få kompensasjon fra staten. Likevel frykter flere at ordningen kan utnyttes.

– Kontantstøtteordningen for bedriftene må være raus og rettferdig, men ikke lett å utnytte. Jeg er opptatt av at vi ikke lager et system der vi sosialiserer tap og privatiserer gevinst, slik at tap må finansieres av fellesskapet, mens overskudd skal gå i lommene til noen få, sier Hadia Tajik, nestleder og finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, til VG.

annonse

For å forhindre at ordningen utnyttes, er det satt av 70 millioner kroner til Skatteetatens kontrollarbeid.

– Det skal være en ordning som er enkel å bruke, men vanskelig å misbruke. Det er tusenvis av bedrifter som står på kanten av stupet. Ordningen må fungere raskt, og bedriftene må få tilgang på pengene fort, slik at vi unngår unødvendige konkurser, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) til NRK.

Bedrifter som utnytter ordningen, risikerer straffeskatt på opptil 60 prosent og tilbakebetaling. Samtidig kan bedriftsledere straffes med fengsel i inntil seks år hvis skattesviket anses som grovt.

Hvis alt går etter planen, vil bedriftene kunne levere søknad om kompensasjon for tapt omsetning i mars fra 17. april, forutsatt at Stortinget vedtar regjeringens forslag og at ESA godkjenner ordningen, opplyser Finansdepartementet.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826