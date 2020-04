annonse

annonse

Den svenske strategien for å bekjempe coronaviruset har vakt undring og sinne over hele verden, men forskere fra det prestisjetunge universitetet Harvard mener at svenskene kan ha rett.

I en ny rapport, nevnt i svenske Aftonbladet, har fire epidemiologer og immunologer fra Harvard undersøkt hvordan en total nedstenging av samfunnet påvirker smittespredningen av Covid-19 på sikt.

Rapporten konkluderer med at hvis man i en innledende fase bruker tiltak som fører til en smittereduksjon på 60 prosent, risikerer man å få en oppsving av coronasmitte mot slutten av året. Modellene som forskerne har jobbet med, viser at det vil kunne bli et enormt antall coronasmittede i høst og vinter, fordi et lavt antall smittede i løpet av vår- og sommermånedene gjør at samfunnet ikke vil ha bygd opp tilstrekkelig med immunitet mot viruset.

annonse

Les også: Avgjørende for smittefaren: Kinesiske og vestlige forskere uenige om luftbåren Covid-19-smitte

Ettersom flere svensker blir smittet i vår, antas det at en større andel av befolkningen vil være immune mot Covid-19 mot slutten av året. Landet kan da slippe billigere unna under neste runde. Den svenske modellen kan derfor være den beste strategien for å bekjempe viruset på sikt.

Dobbel belastning

De smittebegrensende tiltakene som har blitt iverksatt over store deler av verden kan være kontraproduktive, fordi en ny potensiell coronasmittebølge vil komme i tillegg til den vanlige influensasesongen.

annonse

Les også: Koreansk smitteekspert: – Munnbind er definitivt effektive for å beskytte seg mot coronaviruset

Hvis dette er tilfelle, vil man kunne få en høyere topp med flere personer som trenger intensivbehandling i høst og vinter, som vil føre til en større belastning på sykehusene, enn hvis ingen tiltak for å begrense smitten hadde blitt innført i vår.

Utviklingen i Wuhan

Som episenteret til coronavirus-pandemien, iverksatte kinesiske myndigheter strenge karantenetiltak 23. januar for å få kontroll på situasjonen. Etter å ha vært fullstendig nedstengt i to måneder, begynte byen å gradvis åpnes i slutten av mars.

De smitteforbyggende tiltakene skulle etter planen løftes fullstendig 8. april, men fredag kom det som kan oppfattes som en kontrabeskjed fra lokale myndigheter. Lederen av den lokale greinen av kommunistpartiet, Wang Zhongli, uttalte at folk helst burde holde seg inne og forberede seg på en ny smittebølge.

annonse

Les også: Kina: Innbyggerne i virusepisenteret Hubei i opprør etter å ha blitt nektet å forlate provinsen

I en melding publisert av Wuhans byråd sier Wang at folk bør skjerpe smitteverntiltakene og unngå å gå ut såfremt det ikke er nødvendig. Faren for en ny smittebølge skyldes både interne og eksterne risikoer, understrekte han.

Prøvekanin

Ifølge vitenskapsbladet Nature, kan utviklingen i Wuhan fungere som en pekepinn for resten av verden på hvordan omfattende portforbud og karantenetiltak fungerer for å bekjempe coronaviruset på sikt.

Hvis kinesiske myndigheter klarer å oppheve tiltakene uten en betydelig tilbakekomst av Covid-19-tilfeller i Wuhan, kan det bety at en slik strategi er effektiv; hvis smitten blomster opp igjen, er de mindre effektive enn tidligere antatt.

Hvis smittetilfellene i Wuhan skyter i været igjen, frykter britiske forskere at smittebegrensende tiltak må opprettholdes i hele to år for at helsesystemet ikke skal overbelastes av coronasmittede.