Svensk TV4 har snakket med tre journalister fra nabolandene Norge, Finland og Danmark om Sveriges håndtering av coronaviruset.

Lisbeth Davidsen fra danske TV2 sier mange i Danmark er skeptiske til Sveriges fremgangsmåte.

– Å se på Sverige fra Danmark er litt som å se på en på en skrekkfilm. Vi frykter det kan gå galt fordi det er så mye som er åpent i Sverige, mens her er det mer stengt.

Antonia Berg fra NTV Finland forteller at også blant finnene er mange skeptiske til strategien Sverige har valgt. Enkelte argumenterer for å stenge grensene for å forhindre at smitte fra Sverige spres til nabolandet.

Norge er representert av Stål Talsnes fra TV 2. Han forteller at det norske samfunnet er helt nedstengt. Alle som kommer fra Sverige, selv om det kun gjelder nordmenn på en kort handletur i f.eks. Arvika, får 14 dager i karantene ved retur til Norge.

– Det betyr jo at grensen til Sverige nærmest er hermetisk stengt.

Talsnes forteller at det som skaper mest debatt i Norge er de ulike lokale forordningene, som varierer fra kommune til kommune.

– Disse lokale bestemmelsene, det er en ganske het politisk potet her i Norge akkurat nå.

– Er man kritisk til Sveriges fremgangsmåte?

– Litt skeptisk til den svenske handlemåten. Kritikken mot norske myndigheter var at de handlet litt sent. De strenge reglene vi nå har, har veldig tor oppslutning her i Norge, nærmest 100 prosent av befolkningen har skjønt hvilke regler som gjelder.

Du kan se hele innslaget nedenfor.

