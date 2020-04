annonse

Tidligere partileder og statsråd Erik Solheim har fått mye kritikk for å publisere kinesiske propagandanyheter.

Solheim representerte i en årrekke SV, blant annet som partileder (1987-97) og statsråd (2005-12). I 2019 meldte han overgang til MDG.

I det siste har Solheim skrytt jevnlig av Kinas håndtering av coronaepidemien på Twitter, uten å være synlig opptatt av at det faktisk er fra Kina viruset stammer.

Very good news!

Schools are now reopening all over China 🇨🇳 as the #coronavirus epidemic gradually went under control. But strict preventive measures are taken to ensure safety. pic.twitter.com/wn0m8fMgIG — Erik Solheim (@ErikSolheim) March 31, 2020

Han har også skrytt av Kinas vilje til å hjelpe andre land, uten å ta inn over seg propagandadelen av denne hjelpen. Dessuten har det vært eksempler på at hjelpen fra Kina har vært tilnærmet verdiløs. Da Aftenposten skrev om leveranser av medisinsk utstyr som ikke fungerte, var reaksjonene sterke fra den kinesiske ambassaden i Norge.

Den skarpeste kritikken fikk Solheim for å hevde at «koronaviruset gjør ting klimaaktivister lenge har ønsket seg».

Ikke noe nytt

Det er ikke noe nytt at Solheim anklages for å fremstå som en støttespiller for myndighetene i Kina. Dette tok Resett nylig opp i en bredt anlagt artikkel:

«Under sin periode som sjef for UNEP, ble mye kritikk rettet mot Solheim grunnet det som av mange ble oppfattet som hans «nærhet til Kina» i sin kapasitet som UNEPs øverste leder. Flere av hans ansatte kritiserte blant annet det som ble omtalt som en ukritisk «grønnvasking» av Belte-og-vei-initiativet.»

Svarer på kritikken

I et intervju med Nettavisen benekter Solheim at han har bindinger til Kina, men at det «står om liv at vi lærer fra Asia».

– Jeg ønsker å inspirere folk i en krevende tid. Videoer av folk som kommer tilbake på jobb i Kina viser at vi i Europa også kan klare det samme etter noen brutale uker. Fattige land trygler Kina om helsehjelp – og rike land vil kjøpe.

Solheim mener de som har problemer med at Kina hjelper Afrika, Italia og andre land må gjøre det bedre selv, klaging overbeviser ingen. Han avviser at han mottar penger fra kinesiske myndigheter.

– Nei. Like lite som jeg er lønnet av India for å spre suksesshistorier derfra.

– Men din rolle i «Ett belte, en vei»-prosjektet til Kina er vel en form for binding?

– For arbeidet med Belt and Road er jeg lønnet av verdens fremste tenketank på miljøområdet, World Resources Institute. WRI er basert i Washington og har et stort hovedkvarter der, sier Solheim.

WRI har ifølge hjemmesiden kontorer i flere land, deriblant Kina.