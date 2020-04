annonse

Israel sender soldater til en ultraortodoks by som regnes for å være et senter for koronaepidemien i landet.

Statsminister Benjamin Netanyahu ga fredag grønt lys til å sette inn hæren i Bnei Brak, der mange ultraortodokse jøder nekter å følge myndighetenes pålegg for å bremse epidemien.

Over 7.000 tilfeller av koronasmitte er registrert i Israel, inkludert 40 dødsfall. Halvparten av dem som er smittet, er ultraortodokse, enda de bare utgjør 10 prosent av befolkningen, og så mange som 40 prosent av Bnei Braks innbyggere kan være syke, ifølge helsetjenesten Maccabi.

Mange av de ultraortodokse nekter å respektere vedtak om å holde avstand til hverandre og å holde seg innendørs, og mange andre får rett og slett ikke med seg myndighetenes pålegg fordi internett og TV er forbudt av religiøse grunner.

Selv de som har mobiltelefoner, får ikke med seg beskjedene fra myndighetene siden telefonene er blokkert for internett og andre sosiale medier.

Myndighetene har allerede innført noen adgangsrestriksjoner rundt Bnei Brak, som har rundt 200.000 innbyggere, de fleste ultraortodokse.

Denne uka har det vært flere sammenstøt mellom politi og lokalbefolkningen etter hvert som politiet har trappet opp patruljeringen.

Israelere har i dag ikke lov å gå lenger enn 100 meter fra sine hjem, unntatt for å handle, besøke apotek eller gå til lege.

I forrige måned ble alle samlinger i forbindelse med den religiøse høytiden purim forbudt. Men mange ultraortodokse respekterte ikke forbudet, noe myndighetene sier bidro til spredning av viruset.