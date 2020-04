annonse

annonse

Konfrontert med ekte problemer får politikerne problemer med å fokuserte på de innbilte problemene, og dermed er klimakonferansen COP26 i Glasgow i november blitt avlyst.

Det hele skal være «utsatt» med ett år, uten at ny dato er fastsatt. Her er det vi vet så langt.

Les også: Greta Thunberg på EU-møte før klimalov legges fram

annonse

En glimrende beslutning

Dette er bra for planeten, bra for politikere og skattebetalere i vestlige land og ikke minst bra for innbyggerne i Glasgow, som slipper å bli plaget i år av ca. 30 000 av de galeste grønnreligiøse aktivistene som befolker denne planeten.

Dette er aktivister som er lønnet med dine og mine penger, og som beklageligvis dominerer den statlige klimaforvaltningen, samt en rekke grønne og i økende grad uredelige NGOer.

annonse

Dette er den beste nyheten så langt som en følge av den miserable korona-pandemien som nå pågår. For statsminister Boris Johnson er det også en god beslutning, siden han kan unngå belastningen med å selge den ikke eksisterende klimakrisen til en i hovedsak avvisende befolkning i landet.

Ingen tegn til bedring for FN-systemet

For de mange i FN-byråkratiet som i lengre tid har vært rammet av klimakrise-viruset, er det ingen tegn til bedring. FNs klimasekretær Patricia Espinosa, uttaler at COVID-19 er «the most urgent threat facing humanity today, but we cannot forget that climate change is the biggest threat facing humanity over the long-term».

Forberedende møter bl.a i Colombia og Tyskland er blitt kansellert på grunn av pandemien, og de involverte har tydeligvis ikke evnen til å organisere seg digitalt. Vertskapet under ledelse av forretningsminister Alok Sharma har også sett seg nødt til å bruke mye av sin tid på utfordringer som faktisk eksisterer.

Både Sky News og BBC var tidlig ute med nyheten. Også i NRK var det lite begeistring å spore over denne avlysningen. Der intervjuet man istedet en rekke av de troende, med dette sitatet fra klimaminister Rotevatn som en avsluttende trosbekjennelse «her hjemme fortsetter regjeringen jobben med å kutte utslipp med uforminsket styrke».

annonse

Solnedgang for klimasekten

For klimasekten eller vekkelsen som ofte betegnes som klimatismen er dette begynnelsen på slutten. Klimahysteriet ligger nå for døden i en rekke vestlige land.

Landene som nå må bruke store ressurser på å rydde opp i og etter en høyst observerbar koronakrise, vil gjøre det vanskeligere og vanskeligere for denne sekten å legge beslag på de enorme pengebeløpene de i årtier har greidd å karre til seg som avlat og kollekt fra mer ansvarlige politikere.

Det vil ikke lengre være mulig for de troende å selge en klimadommedag som bare eksisterer inni klimamodeller som i beste fall bare er villedende. Opposisjonen er sterk, både fra ledende naturvitere og i befolkningen hvor bare et mindretall har latt seg lure til å tro at klimaendringer i hovedsak er menneskeskapte (35 % for Norge, se KN 261).

Les også: Rotevatn utnevnt til president for FNs miljøforsamling

Det blir solnedgang for klimaminister Rotevatn og den mer innbitte kjernen av hans likesinnede i V, MDG og SV. Og før de rekker å avholde konferansen ett år senere, skal det være valgkamp i Norge. Da får befolkningen anledning til å velge vekk de galeste grønne, som det fins for mange av i de fleste andre partiene.

Det siste ekstreme tilfellet forårsaket av klimakrise-viruset her hjemme er Høyres Lene Westgaard-Halle som i Tønsberg Blad for ca. en uke siden var ute med påstanden om at «Plantene kan drukne i karbondioksid».