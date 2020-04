annonse

Dette er en nyhetsoversikt fra Resett, med de viktigste hendelser innenriks. Dette er foreløpig en beta-versjon av et nytt konsept.

01:37 NTB: En mann ble natt til lørdag knivstukket i Oslo. Han er ikke alvorlig skadd. Politiet søker etter to gjerningsmenn som forlot stedet i bil.

– Fornærmede har opplyst at han ikke kjenner dem, men at han har sett dem før, forteller operasjonsleder Per-Ivar Iversen i Oslo politidistrikt til NTB. Han har opplyst til politiet at det var to gjerningsmenn av somalisk opprinnelse som trolig forlot stedet i bil.

