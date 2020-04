annonse

annonse

Fredag 3. april møtte representanter for gammelmedia på kulturminister Abid Rajas kontor. De ville ha en håndsrekning for å forhindre avisdød, og hjelp til å løse sitt samfunnsoppdrag.

Gammelmedia har i disse dager opplevd en reduksjon i annonseinntektene sine, og flere aktører har måttet permittere ansatte. Den utviklingen bekymrer, og de frykter at det er bare begynnelsen. Derfor ønsker de hjelp fra skattebetalerne.

Les også: Tidligere redaktør mener gammelmedia trenger skattepenger

annonse

– For oss er det tydelig at samfunnsoppdraget aldri har vært viktigere. Det har aldri vært et større behov for journalistikk, sier Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund til Medier24.

Arne Jensen i Norsk Redaktørforening deltok også på møtet, og han sier at tiltak haster.

– Med fare for å bli beskyldt for at vi i mediene har et velutviklet selvbilde: Mediene er i en spesiell stilling. Målet vårt er ikke bare å overleve krisen – og komme ut igjen på andre siden av krisen. Vi må virke nå.

Les også: Media ber kulturminister Raja om penger – og det nå

annonse

Randi Øgrey fra Mediebedriftenes landforening ser for seg en «annonsekompensasjonsordning», at skattebetalerne skal kompensere for gammelmedias bortfall av inntekter. Hun mener at det vil være lite risikofylt for skattebetalerne, fordi dersom gammelmedia begynner å klare seg selv, så blir det mindre å kompensere.

Etter å ha hørt innspillene – var Raja klar på at han tar dem med seg videre.