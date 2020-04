annonse

Båtfolket jubler etter at Redningsselskapet snur i saken om båtbruk under koronakrisen.

For tre uker siden frarådet Redningsselskapet bruk av båt under koronakrisen, grunnet sårbar beredskap. Nå har de snudd i saken etter at justisministeren uttrykte at det kan være bra for folket å få bruke båten, så lenge man er frisk. Det skriver NRK.

– Det vi har gjort nå er å skaffe en oversikt over situasjonen og fått på plass rutiner på hvordan vi skal håndtere dette, sier Frode Hatlem, som er leder for Redningsselskapets redningskorps i Kristiansand.

Han forklarer at de har byttet ut de faste mannskapene på sine redningsskøyter og står klare til å hjelpe de som ønsker å bruke båten i påsken.

Eier av Sjøsport Kristiansand, Birger Hægeland, sier at det er mange som vil bli glade for.

– De vil gjerne ha ut båtene sine nå. Ikke kan de reise ut av landet eller til hyttene sine.

Han har merket stort engasjement fra båtfolket, og er glad for at Redningsselskapet nå er klare til å hjelpe de som trenger det i påsken.

