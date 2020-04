annonse

Stein Erik Hagen har en formue på 28 milliarder kroner, hvorav Orkla-aksjene utgjør over 20 milliarder kroner. Men i motsetning til Petter Stordalen og Olav Thon, som opplever tomme hoteller, så eier Hagen et selskap som produserer dagligvarer.

Han forteller at Orkla produserer mer mat nå enn før virusutbruddet.

– Når alle nordmenn vender hjem til Norge, alle restauranter er stengt, og de fleste er hjemme fordi de har hjemmekontor eller er permittert, da er det ikke rart at behovet for dagligvarer øker. Ikke bare spiser veldig mange middag hjemme, men de spiser for første gang lunsj hjemme, store deler av uken, sier Hagen til VG.

Hagen forteller at det høye salget gir også et stort overskudd, og at det kommer til å bli gitt i utbytte. Han mener det er viktig at lønnsomme bedrifter gir utbytte.

– Jeg er veldig klar på to ting. Selskaper som går godt og som ikke trenger corona-hjelp fra myndighetene, som er i posisjon til det, skal selvfølgelig kunne ta ut utbytte. Det gjelder Orkla, og vi planlegger for å innstille på å videreføre vår utbyttepolitikk.

Han tror at verden aldri vil bli den samme, og at det både vil påvirke ditt liv og verdensøkonomien.

– Det som har truffet oss nå, får en til å tenke. Det er katastrofalt at verdensøkonomien er så skjør at verden stanser opp.

Hagen tror at virusutbruddet vil påvirke investeringer. Folk vil søke trygge havner slik som: helseforetak, matproduksjon og andre virksomheter som ikke risikerer kollaps på børsen. Han spår også at det vil ta mange år før reiselivet vil ta seg opp igjen. Det tar tid før folk vil reise til Italia og Spania. Men igjen tror han at reiselivet i Norge vil ta seg opp. Kanskje vil får tilbake bilturer, det som var populært på 60- og 70-tallet.