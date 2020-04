annonse

I en ny undersøkelse svarer et flertall at de har tillit til at regjeringens tiltak for å hjelpe norsk økonomi. Men de under 40 år er mindre fornøyd.

Det viser en undersøkelse fra Opinion, som daglig spør over 12.000 nordmenn om regjeringens tiltak og informasjon

Over de tre siste ukene svarer 54 prosent at de har tillit til de økonomiske tiltakene, mens 18 prosent ikke har det. Samtidig viser tallene misnøye blant den yngre garde.

– Den unge generasjonen i Norge har i langt mindre grad tillit til regjeringens økonomiske tiltakspakker enn den øvrige befolkningen. Under halvparten av de under 40 år sier at de har tillit, en del er usikre og hver fjerde signaliserer mistillit, sier seniorrådgiver Ola Gaute Aas Askheim i Opinion.

Askheim fremhever at spesielt de under 30 år har mistet jobben eller blitt permittert som følge av koronaviruspandemien.

– Unge nordmenn er i en ekstra sårbar gruppe. Det er de som har hele livet foran seg og er i en etableringsfase med en betydelig større usikkerhet nå. Det er de som i størst grad har merket krisen på kroppen allerede. I tillegg er flere i en studiesituasjon med biinntekter som har forsvunnet og uten rett til dagpenger fra Nav, sier han.

I tillegg oppgir tre av fire, uavhengig av alder, at de har tillit til regjeringens informasjon under pandemien. Én av ti har ikke tillit.

Både når det gjelder informasjon og tiltakene fra regjeringen, er tilliten større hos kvinner enn menn.