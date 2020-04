annonse

Lørdag var det lite som tydet på coronakrise og lockdown på Grünerløkka, sentralt i hovedstaden.

Bilder fra Grünerløkka midt på dagen lørdag viser et yrende folkeliv. Det rapporterer Dagbladet, som har sendt reportere inn i Oslo-bydelen.

– Jeg har aldri sett så mye folk på Løkka før som nå! Det ser ikke ut som om det er coronakrise her. Folk koser seg i solen, bemerker Runar Skjerping, som er på vei hjem på sykkelen sin.

Corona later ikke til å være en bekymring på Løkka, mener han.

– Det virker ikke som om folk tenker på det mer, når man ser hvordan det er her. Det virker jo som om folk gir faen, alle mann.

Minner om feiring

Dagbladet møtte også kompisene Anders Ramm Bråthen og Bernhard Nordin. De forteller at de skulle ha vært på hytta i påsken, men at de nå er nødt til å bli i Oslo.

– Det er jo nesten som om det skulle vært noe feiring av noe slag. Litt som 17. mai føler jeg, mengdemessig. Kanskje det er solen? spør de.

Torsdag slo Oslos byrådsleder fast at det kan bli aktuelt å sette inn Sivilforsvaret i Oslo som en del av et krisetiltak for å hindre smittespredning som følge av et yrende folkeliv i byen og i Marka.