annonse

annonse

Kommentator Hilde Øvrebekk i Stavanger Aftenblad skriver 5. mars at såkalte klimafornektelse er de nye populismen. Hun vil ikke ta stilling til klimasaken, men hun påpeker at de som fremmer skepsis er populister.

Øvrebekk skriver videre at populisme gjør politikk ustabil og usammenhengende. Men hun nevner ikke bare klimafornektelse som populistiske saker, det er også innvandring og motstand mot bomringer.

Les også: Avis-kommentator vil ha regler for å hindre ensakspartier å stille til valg

annonse

– Dette handler om hvordan politikken er i ferd med å endres, og om hvordan enkelte politikere bruker folks misnøye til egen vinning, skriver hun i Stavanger Aftenblad og peker ut partiene.

– Når Frp og Sp nå strides om de samme velgerne, seiler «kampen mot klimahysteri» opp som den nye kampsaken.

Øvrebekk mener at populistpartiene ser muligheter i Facebook-gruppen «Folkeopprøret mot Klimahysteriet» og at de bringer ting fra deres kommentarfelt inn i politikken. Først ute var stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik fra Senterpartiet. Han reagerte på en uttalelse fra statsminister Erna Solberg.

– Det er en samling av personer som er klimafornektere, innvandringsmotstandere, alt av globale løsninger, EU-motstandere. Det er en sammensurie av dette som sier at den verden vi har i dag den aksepterer vi ikke. Men poenget er at verden må løse oppgave sammen, sa Solberg i et intervju med TV 2.

annonse

Gjelsvik stilte følgende spørsmål til Solberg:

– Hva konkret la statsministeren i begrepet «sammensurium av folk» i intervjuet med TV2 26. februar, ser statsministeren at hennes uttalelser er en lite respektfull og polariserende måte å omtale meningsmotstandere på av landets statsminister, og vil statsministeren beklage sin ordbruk?

Les også: SP-Gjelsvik krever svar fra Erna om Folkeaksjonen mot klimaopprøret-uttalelse

Politikken justeres dermed deretter, skriver Øvrebekk og trekker frem et eksempel på reaksjoner over den nye populismen. Erik Lunde, sentralstyremedlem og leder av programkomiteen i KrF, sa til NTB i forrige måned at han mener Sp og Frp nå konkurrerer om å være minst mulig klimavennlig: «Dessverre ser det ut som at Sp og Frp har startet et slags kappløp mot bunnen i klima- og miljøpolitikken».

Resett blir også nevnt, men da som et medium der populister får ytre seg. Det er innlegget til styremedlem i Sandnes Frp, Emil Tranøy Aasheim, som nevnes.

annonse

– I år har vi også fått Facebook gruppen «Folkeopprøret mot Klimahysteriet» (som i skrivende stund har 144.000 medlemmer) som en reaksjon på at klimaaktivistene ønsker å gjøre drastiske inngrep i vanlige menneskers liv, skrev han.

– Det er klare bevis på at folket nå begynner å få nok av halvsannheter og skremselspropaganda. Politikerne i de forskjellige partiene må derfor ta dette inn over seg, ellers vil de med tiden bli utradert. Det har skjedd før, og det vil skje igjen.

Les også: Kampen mellom patrioter og globalister

– Det er mange meninger om både bompenger og klima, men her legger verken Sp eller Frp opp til å støtte folket. De legger opp til å bruke folkets meninger til å selge sin egen politikk. Da snus ofte kappen etter vinden, alt etter hvilke interessegrupper som roper høyest, skriver Øvrebekk og advarer om konsekvensene.

– Men blir politikken bedre av at partiene henger seg på den ene etter den andre kampsaken? Nei. Da får man en ustabil og usammenhengende politikk der man risikerer at beslutningene ikke henger sammen, og at pengebruken kommer ut av kontroll.

Les også: Solberg erkjenner «uheldig ordbruk» i omtalen av klimahysteri-gruppe

Hun mener at populisme kan føre til «konspirasjonsteorier og mer ekstreme holdninger». Da kan en risikere påvirkning fra «grupperinger som ikke vil det beste for samfunnet».

– I kampen om velgere bør store deler av både Frp og Senterpartiet spørre seg om det er dit de ønsker å ta norsk politikk, avslutter kommentatoren i Stavanger Aftenblad.

annonse