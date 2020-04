annonse

annonse

Medisinsk personell i Brasil advarer mot stor mangel på sykehussenger, utstyr og leger og sykepleiere foran den kommende koronaepidemien.

En rapport fra landets helsedepartement viser at Brasil i dag bare kan utføre 6.700 tester for koronaviruset per dag, men at det vil trengs mellom 30.000 og 50.000 tester daglig når epidemitoppen nås i juni.

Rapporten viser også til at det er alvorlig tvil om landet har kapasitet til å håndtere en epidemi, og den ber delstatene som er hardest rammet, om å beholde karantenene som er innført, i strid med president Jair Bolsonaros avslappede holdning til viruset.

annonse

Bolsonaro har sammenlignet viruset med en mild influensa, og han har offentlig gått til angrep på guvernører som har innført tiltak mot viruset, blant annet i São Paulo og Rio de Janeiro.

Bare i starten

Lørdag ettermiddag var det registrert 10.278 bekreftede smittetilfeller og 431 dødsfall i Brasil, som er Latin-Amerikas største land med 210 millioner innbyggere. Men epidemien er bare i startfasen, og landets sykehus er ikke forberedt på økningen som kommer.

Rapporten, som er utarbeidet i overensstemmelse med Verdens helseorganisasjons normer, viser til mangel på spesialtrenet medisinsk personell og intensivenheter, og at sykehusene ikke er strukturert for en smittsom epidemi. Det er heller ikke tilstrekkelig smittevernsutstyr.

En stor utfordring er også Brasils enorme størrelse og varierte klimasoner, som gjør at epidemien vil toppe seg til forskjellige tider av året i forskjellige regioner. Det gjør det vanskeligere å lage en nasjonal plan.

annonse

Bolsonaro isolert

Bolsonaro har isolert seg selv politisk ved å hevde at arbeidsplasser og økonomien er viktigere, og at landet ikke kan stoppe, noe som er i strid med anbefalingene til helseminister Luiz Henrique Mandetta.

Spenningen mellom Bolsonaro og Mandetta har vokst etter hvert som Mandetta, en tidligere ukjent teknokrat, står fram som en trygg figur med detaljerte og troverdige daglige oppdateringer om epidemien.