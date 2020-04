annonse

For tiden pågår det en debatt om vi skal la dagligvarebutikker i Oslo holde åpent under påsken, for å forhindre smitte. KrF er forutsigbart nok imot.

For dem som mener det er viktig å ta noen strategiske valg for å bremse smitten, bør valget imidlertid være klart.

Selvsagt bør dagligvarebutikker få holde åpent i påsken. Akkurat her gir byrådet i Oslo uttrykk for en fornuftig holdning, som også har smittevernoverlegen på sin side. Det er galskap i den situasjonen vi er i nå å forvente at 700 000 borgere i Oslo kommune, som på grunn av regjeringens tiltak ikke kan reise på hytta, skal presse seg inn i hovedstadens matbutikker i løpet av tre dager, hvis de ikke har handlet inn et trailerlass med varer i forkant. Det blir en smittefest uten like. For ikke å snakke om dersom folk må stå tett i tett inne i de frimerkene vi kaller søndagsåpne butikker.

Det er totalt uansvarlig av KrF å prioritere en religiøs overbevisning over smittevern. De kan si at dette handler om å la butikkansatte få fri, men vi vet hva det bunner i. Helligdagsfreden. Det er noe litt fundamentalistisk over det å skulle bevare dette samme hva.

Fordeler og ulemper

Det at man ønsker at ansatte i matvarebutikker skal få fri i påsken er så klart forståelig. Her må man veie fordeler og ulemper. Men det er også sånn at vi har en del mennesker i dette landet som gjerne vil tjene litt penger. Mange er i en vanskelig økonomisk situasjon, ikke minst studenter. Dessuten vil det da være mer behagelig å være ansatt i matbutikk om handlerne spres utover påskeuken, enn om alle må inn i butikken i løpet av de tre neste dagene.

Påskeåpne butikker er det eneste ansvarlige. Både av hensyn til smittevern, og til deltidsansatte og studenter, som kan tjene noen ekstra kroner. La dagligvarebutikker over hele landet holde åpent, dersom de ønsker og har anledning til det.

At KrF motsetter seg dette er kanskje forutsigbart, selv om man kanskje hadde håpet at de for en gangs skyld prioriterte annerledes.