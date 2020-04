annonse

Over 1,2 millioner mennesker har hittil fått påvist koronavirus. Tallet på døde nærmer seg 65.000, og dødsraten stiger.

64.734 koronasmittede har de siste månedene mistet livet, og dette tilsvarer 5,4 prosent av alle som har fått påvist smitte.

Dødsraten er dermed på vei oppover, men ser man på antallet døde i forhold til landenes innbyggertall, er Spania og Italia fortsatt i særklasse.

I Spania er det registrert 256 døde per 1 million innbyggere, mens tallet i Italia er 254, viser tall fra Worldometer.

Sverige hadde til sammenligning 37 døde per 1 million innbyggere lørdag, mens det tilsvarende tallet i Danmark var 28, i Norge 11 og i Finland 5.

Tester få

På verdensbasis har det funnet sted 8,3 koronarelaterte dødsfall per 1 million innbygger, men dette tallet henger sammen med at det i store deler av verden og flere folkerike land knapt nok er foretatt testing.

Norge ligger på niendeplass av over 200 land, med over 19.500 utførte tester per 1 million innbyggere, mens det i et land som India er utført bare 93 tester per 1 million innbyggere og i Indonesia bare 36.

Øker raskt

I USA, som nå står for hvert fjerde påviste smittetilfelle i verden, øker dødsraten svært raskt, særlig i New York.

Søndag morgen var det meldt om nærmere 8.500 døde i USA, noe som tilsvarer 26 per 1 million innbyggere.

New York sto alene for nærmere 3.600 av dødsfallene, og dette tilsvarer 182 per 1 million innbyggere.

Fakta om koronapandemien

* 1.202.715 personer i 205 land og territorier har fått påvist smitte av koronaviruset.

* 64.734 smittede er døde (5,4 prosent av de registrert smittede), de fleste i Europa.

*246.648 (20,5 prosent av de smittede) er nå friskmeldt.

* Tilstanden for 44.078 (4,9 prosent av dem som fortsatt har viruset i kroppen) er alvorlig eller kritisk.

* Disse landene er hardest rammet, rangert etter antall døde:

* Italia: 124.632 smittet, 15.362 døde, 20.996 friskmeldt.

* Spania: 126.168 smittet, 11.947 døde, 34.219 friskmeldt.

* USA: 311.635 smittet, 8.454 døde, 14.825 friskmeldt.

* Frankrike: 89.953 smittet, 7.560 døde, 15438 friskmeldt.

* Storbritannia: 41.903 smittet, 4.313 døde, 135 friskmeldt.

* Iran: 55.743 smittet, 3.452 døde, 19.736 friskmeldt.

* Kina: 81.669 smittet, 3.329 døde, 76.964 friskmeldt.

* Nederland: 16.627 smittet, 1.651 døde, 250 friskmeldt.

* Tyskland: 96.092 smittet, 1.444 døde, 26.400 friskmeldt.

* Belgia: 18.431 smittet, 1.283 døde, 3.247 friskmeldt.

* I Norge er 5.641 smittet (62 døde), i Sverige er 6.443 smittet (373 døde), i Danmark er 4.077 smittet (161 døde), i Finland er 1.882 smittet (25 døde) og på Island 1.417 smittet (4 døde).

Kilde: Worldometer, FHI, NTB