Antallet koronasmittede som dør i Sverige, er langt høyere enn det myndighetene rapporterer.

Helsemyndighetene i Sverige legger hver dag fram tall på hvor mange koronasmittede som er døde, men understreker at det er snakk om foreløpige tall.

Nå foreligger reviderte tall fra myndighetene, som viser at det er snakk om langt flere dødsfall.

25. mars meldte for eksempel helsemyndighetene at det var registrert 42 dødsfall, mens det reelle antallet viser seg å ha vært 97.

Dagen etter ble det meldt at til sammen 66 koronasmittede var døde i Sverige, mens det i virkeligheten var 124.

Lørdag ble det oppgitt at 373 var døde, men om etterslepet er som tidligere, kan det være snakk om hele 750.

Skjuler ingenting

Statsepidemiolog Anders Tegnell legger ikke skjul på at tallene som legges fram er for lave, men tror ikke at de i realiteten kan være dobbelt så høye.

– Jeg tror ikke det. Nå jobber vi mer systematisk med dette. Da burde etterslepet også bli mindre, sier han.

– Det er absolutt ikke slik at vi forsøker å skjule noe. Man kan ikke skape et feilaktig bilde av at det fins mange dødsfall der ute som vi ikke oppdager. Vi finner dem, men iblant finner vi dem litt sent, sier han.

Flest i Norden

Sverige hadde lørdag 37 døde per 1 million innbyggere, mens det tilsvarende tallet i Danmark var 28, i Norge 11 og i Finland 5.

En slik sammenligning er vanskelig, mener Tegnell, som heller ikke vil være med på at dette nødvendigvis har sammenheng med tiltakene de ulike landenes myndigheter har satt i verk.

– Men jeg hadde akkurat et møte med mine nordiske kollegaer, og vi befinner oss definitivt i ulike faser, sier han, og viser til at Sverige trolig ligger flere uker foran et land som Finland når det gjelder smittespredning.

Fakta om koronapandemien

* 1.202.715 personer i 205 land og territorier har fått påvist smitte av koronaviruset.

* 64.734 smittede er døde (5,4 prosent av de registrert smittede), de fleste i Europa.

*246.648 (20,5 prosent av de smittede) er nå friskmeldt.

* Tilstanden for 44.078 (4,9 prosent av dem som fortsatt har viruset i kroppen) er alvorlig eller kritisk.

* Disse landene er hardest rammet, rangert etter antall døde:

* Italia: 124.632 smittet, 15.362 døde, 20.996 friskmeldt.

* Spania: 126.168 smittet, 11.947 døde, 34.219 friskmeldt.

* USA: 311.635 smittet, 8.454 døde, 14.825 friskmeldt.

* Frankrike: 89.953 smittet, 7.560 døde, 15438 friskmeldt.

* Storbritannia: 41.903 smittet, 4.313 døde, 135 friskmeldt.

* Iran: 55.743 smittet, 3.452 døde, 19.736 friskmeldt.

* Kina: 81.669 smittet, 3.329 døde, 76.964 friskmeldt.

* Nederland: 16.627 smittet, 1.651 døde, 250 friskmeldt.

* Tyskland: 96.092 smittet, 1.444 døde, 26.400 friskmeldt.

* Belgia: 18.431 smittet, 1.283 døde, 3.247 friskmeldt.

* I Norge er 5.641 smittet (62 døde), i Sverige er 6.443 smittet (373 døde), i Danmark er 4.077 smittet (161 døde), i Finland er 1.882 smittet (25 døde) og på Island 1.417 smittet (4 døde).

Kilde: Worldometer, FHI, NTB