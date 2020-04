annonse

Fredrik Græsvik rehabiliterer gamle skurker i sin kamp mot Donald Trump.

Græsvik husker nok godt tiden da presidenten i USA het George W. Bush. Hans administrasjon ble anklaget for å invadere Irak basert på usannheter, og ble holdt ansvarlig for de påfølgende lidelsene.

«USAs utenriksminister Colin Powell løy så det rant av ham da han foran en hel verden la frem fabrikkerte beviser for at diktatoren i Bagdad drev produksjon av masseødeleggelsesvåpen», skrev Græsvik 5. Mars 2010.

«…mellom ett hundre tusen og en halv million irakere har mistet livet som følge av denne krigen. Selv ikke Saddam Hussein klarte å holde et slikt tempo», skrev Græsvik 19. mars 2009

Underlig nok har Græsvik den siste tiden begynt å trekke frem personer fra Bush-administrasjonen som moralske autoriteter. 24. desember i fjor retweeter Græsvik en melding fra John Bolton, tidligere nasjonal sikkerhetsrådgiver for Trump. Ifølge Bolton har Trumps Nord-Korea politikk feilet. Græsvik har følgende kommentar til Boltons kritikk:

«Så dere Donald Trump fans der ute. Her klinker enda en av hans nære medarbeidere til. Når så mange a dem advarer mot Presidenten, skal vil late som ingenting eller ta det på alvor.»

Så dere @realDonaldTrump fans der ute. Her klinker enda en av hans nære medarbeidere til. Når så mange av dem advarer mot Presidenten, skal vi late som ingenting eller ta det på alvor? https://t.co/hwb7JWEASk — Fredrik Græsvik (@UriksFredrik) December 24, 2019

Bolton blir sett på som en utenrikspolitisk hauk. Som viseutenriksminister under Bush var han en av dem som trakk i retning av en invasjon av Irak. Han har også gått inn for regimeendring i Iran, noe han forsøkte å få Trump med på. Trump har imidlertid et instinkt for å unngå krig, så Bolton ble etter hvert tilsidesatt.

Nå mener altså Græsvik at vi må høre på Boltons advarsler mot Trump.

19. januar i år er det David Frum, en tidligere taleskriver til Bush, sin tur til å bli retweetet. Frum mener at Trump visstnok ikke er demokratisk valgt. «Nådeløst av David Frum» skriver Græsvik.

Frum var med på å utforme Bush sin tale til nasjonen i januar 2002. I denne ble Irak, sammen med Iran og Nord Korea, plassert i gruppen «the axis of evil», stater som forsøker å utvikle masseødeleggelsesvåpen, og som støtter opp om terrorisme.

Ifølge Frum hadde talen til hensikt å bygge opp en sak for en invasjon av Irak. Frum var selv en sterk støttespiller av invasjonen.

Siden Græsvik nå mener at Bolton og Frum er personer vi må lytte til, må det spørres: Hvor mange kriger har egentlig Trump startet?