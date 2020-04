annonse

I løpet av de siste 20 årene har vi sett at Kina har vært utgangspunkt for flere infeksjonssykdommer. Koronaviruset ble først oppdaget i november 2019 i byen Wuhan, men tjenestemennene avslørte ikke utbruddet på flere måneder.

Legene som først rapporterte det, ble straffet. Dyrebar tid gikk tapt. Vi vet at øyelegen Dr. Li, som meldte de første tilfellene, ble straffet, og senere er død av viruset.

annonse

Les også: Har snakket med folk som er glade for coronaviruset

Tiden vil vise hvordan epidemien oppsto, om det var på grunne av smitte fra levende dyr på dyremarkedet som ble stengt, eller om man kan utelukke at viruset slapp ut av et laboratorium i Wuhan. Dette har jeg personlig sett eksempel på kan skje. I 1972-73 jobbet jeg på Universitetet i Birmingham i England med kamel-koppevirus og undersøkte muligheten for overføring av dette viruset fra dyr til menneske. I 1978 slapp et annet koppevirus, smittsomt for mennesker, ut av universitetets laboratorium og smittet 3 personer. To av de 3 som ble smittet døde. (Aftenposten, 6 september 1978).

Selv da koronakrisen dukket opp, avviste Beijing informasjonen, sa nei til ekstern bistand, begrenset WHO fra å reise til Wuhan. Styresmaktene underslo antall infekterte og dødsfall og endret kriteriene for registrering av nye COVID-19 tilfeller. Det ble ikke informert om interhuman spredning, dvs. at viruset hadde gjennomgått en vesentlig endring, nemlig at det kunne smitte fra menneske til menneske.

Dette må anses å være Kinas mest graverende feil, spesielt ledelsens forsøk på å skjule spredningen av utbruddet. Dette bidro sterkt til å skape selve krisen som nå rammer store deler av verden. (Foreign Affairs, 18.3.2020)

At landet ved drakoniske tiltak synes å ha klart å begrense sykdommen internt, er således ikke å berømme. Tiltakene som ble brukt kan bare forsvares i et totalitært regime.

Det tok ledelsen av lederen av WHO usedvanlig lang tid å erklære en pandemi. Vi hørte ikke fra organisasjonen før 30. januar 2020, når alle spesialister skjønte at en hadde å gjøre med et verdensomfattende utbrudd.

Selv om antall tilfeller og dødsfall steg kraftig, tok det WHO flere uker på å erklære COVID-19-utbruddet som en pandemi, selv om det hadde oppfylt kriteriene for overføring mellom mennesker, med et høyt antall dødsfall og spredning over hele verden.

Fra starten av har WHO, ved leder Tedros A. Ghebreyesus fra Etiopia, forsvart Kina, til tross for alle feilgrepene. Han reiste til Kina og snakket i rosende ordelag om Kinas bekjempelse av pandemien, i stedet for å påpeke alle feilene som Kina gjorde, i tillegg til handel med levende dyr i åpne matmarkeder. WHO brukte usedvanlig lang tid på å erklære en «pandemi» og den offisielle erklæringen kom den 11. mars 2020.

«WHO er tiltenkt en helt sentral rolle i å koordinere ulike tiltak. WHO har blant annet sagt at forbud mot reiser er et lite effektivt tiltak. Likevel er det nettopp det vi ser at land nå gjør».

Ghebreyesus vendte tilsynelatende det blinde øye til hva som skjedde i Wuhan og resten av Kina, og har, etter møte med Xi i januar, hjulpet Kina med å nedtone alvorlighetsgraden og omfanget av koronautbruddet.

Kina har investert mange milliarder dollar i Etiopia, og landet anses for å være et brohode til landets kolonisering av Afrika.

I motsetning til alle tidligere direktører i WHO, bl. a. Gro Harlem Brundtland, Anders Nordström og Margaret Chan, er ikke Ghebreyesus lege, selv om han har en master- og Ph.D. grad. Hans politiske bakgrunn er i Folkefront for Tigrayans frigjøring, og Det Etiopiske folks revolusjonære demokratiske front.

WHOs direktør, Tedros Adhanom Ghebreyesus, bør sammen med Kinas leder, Xi Jinping, holdes ansvarlig for håndtering av denne dødelige pandemien.

Les også: Høie: Grunn til å tro at vi unngår Italia-situasjon

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

Koronaviruset har vist Kina som en kommunistisk stormakt med totalkontroll over informasjon, sensur og med redsel for å tape ansikt. Man stolte på Kina og verdenssamfunnet og media sier nå at kineserne har gjort en fantastisk jobb med koronaviruset.

Kina lager ikke bare varer. Landets totalitære ideologi eksporteres. Som følge av epidemien erfarer vi frihetsberøvelse, fremmedhat, inngrep i dagliglivet, mistenksomhet, stengning av landegrenser, karantene, og andre restriksjoner. Kina fengsler minoriteter og annerledes tenkende som «omskoleres i spesielle leirer». Titusener har dødd i Kina på grunn av COVID-19, mens landets myndigheter rapporterer bare 2535 dødsfall.

Det er parallelle prosesser- det som skjer i Kina, reproduseres utenfor landets grenser.

Også vi går gjennom en omskolering. En kostbar erfaring og lærepenge vi meget godt kunne vært foruten.