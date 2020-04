annonse

annonse

Kommunistiske Kina har en mørk historie, med mye maktmisbruk og millioner av døde. I over 70 år har det samme regimet holdt landet i et jerngrep.

Bernt Hagtvet, professor i statsvitenskap ved Bjørknes Høyskole i Oslo, skriver i Aftenposten at kommunistpartiet er ansvarlig for den verste menneskeskapte katastrofen i det 20. århundre: Partileder Maos Zedongs parole «Det store spranget» fra 1958 til 1962. «Det store spranget» var Maos forsøk på å hurtigindustrialisere Kina. Med det resultat at et sted mellom 45 til 70 millioner mennesker mistet livet.

Les også: Historien om legen som forsvant – Ai Fen oppdaget Corona-viruset

annonse

Dette er en historie som er sensurert av kommunistene.

Han forteller at Mao brukte «Det store spranget» til å befeste sin makt, og for å få fjernet konkurrenter. Han tok i bruk Stalins metode under sultkatastrofen i Ukraina. Når folk led av hunger, så ble kravet om innlevering av mat til staten økt. Hagtvet skriver at det førte til lokalt maktmisbruk og moralsk forfall for å overleve – kannibalisme.

«Det store spranget» endte med hensynsløs bruk av terror og vilkårlig fengsling. Rundt 6 og 8 prosent av ofrene ble drept gjennom henrettelser, tortur og politisk bruk av sult. Mao sa det kynisk: «Der det ikke er nok mat, vil folk sulte til døde. Det er bedre å la halvparten av folket dø, slik at den andre halvparten kan fylle magene».

Les også: Kina hamstret beskyttelsesutstyr – nå selger de til høystbydende

annonse

– Det er det samme partiet som lenge har drevet kulturelt folkemord i Tibet og som kommer til å underkue Hongkong. Det er det samme partiet som setter en million uigurer i Gulag-lignende arbeidsleirer og kjøper seg taushet for kritikk utenfra gjennom gigantiske utenlandsinvesteringer, skriver professor Bernt Hagtvet.