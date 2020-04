annonse

Flere nasjoner klager over kvaliteten på medisinsk utstyr fra Kina. Kinesiske myndigheter slår tilbake mot kritikken, samtidig som regelverket strammes opp.

Kina har eksportert 3,86 milliarder munnbind eller andre ansiktsmasker, 37,5 millioner beskyttelsesklær, 16.000 respiratorer og 2,84 millioner covid-19-testsett siden 1. mars til over 50 land, opplyser generaldirektør Jin Hai i landets tolladministrasjon.

Videre forteller hun at Kinas eksport av smittevernsutstyr er verdsatt til 10,2 milliarder yuan, som tilsvarer 150 milliarder norske kroner.

Mange nasjoner har klaget over kvaliteten til kinesiske produkter. I forrige uke tilbakekalte Nederland 600.000 munnbind, og Spania avviste tusenvis av testsett som ble sendt av et uautorisert kinesisk selskap etter at de fant ut at de var upålitelige.

Kina slår tilbake mot kritikken og sier at de ikke gjenspeiler den hele og fulle sannheten.

– Det er ulike faktorer her, som at Kina har andre standarder og bruksvaner en andre land. Selv feil bruk kan føre til tvil om kvaliteten, sier Jiang Fan i Kinas handelsdepartement.

Tidligere denne uken har Kina strammet opp regelverket for eksport av medisinsk utstyr til bruk for beskyttelse mot koronavirus, og krever nå at produktet skal oppfylle kravene både nasjonalt og til landene de blir solgt til.

