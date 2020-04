annonse

12 ansatte og 100 asylsøkere ble satt i karantene ved Kasper transittmottak i Våler i Viken, etter at en arbeider ved mottaket hadde testet positivt for coronavirus.

Ti av beboerne ble hentet med to maxitaxier for å overføres til Ankomstsenter Østfold i Råde. Taxisjåfør Zahid Gujjar var en av de to sjåførene. Han reagerer på at han ikke fikk beskjed om at de var i karantene.

– Vi fikk i oppdrag å kjøre passasjerer fra Våler til Råde, men jeg ble ikke informert om hva det gjaldt. Dette er folk som er i karantene fordi de kan ha vært i nærkontakt med en som er coronasmittet. Slike situasjoner skal ikke oppstå, sier han til NRK.

Det var ikke før Gujjar skulle sette av passasjerene at han fikk beskjed at de var i karantene.

– Jeg satt bak rattet og fikk sjokk. Det var risiko for at vi kjørte en stor gruppe som kunne ha vært smittet av corona. Hadde jeg visst det på forhånd, så hadde jeg nektet å kjøre. Det burde ikke vært brukt offentlig transport til denne type kjøring, sier sjåføren.

Daglig leder Grethe Charlotte Kolbu ved Moss Taxi beklager hendelsen. Hun sier at sjåføren skulle ha fått informasjon om virussmitte påforhånd, og avgjøre selv om han ville påta seg oppdraget. Hun sier til NRK at hun har snakket med Zahid Gujjar, og at han fikk desinfisert bilen før den blir brukt til andre turer.