Dag-Eilev Fagermo har hatt en vinter med utfordringer etter at han takket ja til Vålerenga. Farens bortgang kom noen dager etter at sønnen startet i jobben.

Fagermo ble presentert som VIF-trener 31. januar.

– Jeg trengte en ny utfordring. Hadde Odd tatt sølvet forrige sesong, er det ikke sikkert jeg ville flyttet. Nå føles det veldig bra, og vi skal forsøke å skape noe i Vålerenga med mine ideer, sier Fagermo til NTB og legger til at det «blir satsing på unge lokale spillere».

Bare noen få dager inne i sin nye jobb, under en treningsleir i Portugal, fikk Fagermo dødsbudskapet om sin far.

– Livet er tøft og kan være brutalt. Han ble nesten 85 år og hadde et godt liv, så det er ikke unormalt. Det som er trist, er at han var frisk helt oppunder jul (i fjor). Han hadde kjøpt seg ny golfbil, trente situps og pushups og var i kjempeslag. Så fikk han denne lungekreften, og den var hard, og det gikk fort, sier Fagermo.

Han kom hjem fra en turné på et par uker like før jul. På den hadde han blant annet hadde besøkt Ståle Solbakken og Egil «Drillo» Olsen.

Da lå faren på sofaen og var sliten. – Jeg kjente ham nesten ikke igjen og kjørte ham nesten rett på legevakten.

Ny giv

– Det gjelder å glede seg over hver gode dag?

– Ja, og derfor er den nye utfordringen i Vålerenga også fin for meg.

Fagermo fikk bare jobbet tett på sin nye tropp noen uker før koronaviruset stoppet det meste.

– Jeg støtter de grepene som myndighetene har tatt, sier Fagermo.

Onsdag ble det åpnet for trening i grupper på opp til fem og fem utøvere.

Vålerenga skulle ha sesongstartet mot Molde lørdag på hjemmebane. Fagermo må vente en god stund til før han får debutere på ordentlig i sin nye hjemby Oslo.

– Jeg vil kalle Vålerenga en storklubb, og selv om jeg er telemarking og veldig glad i Odd, vil jeg prøve å få til noe her, sier han.

Den norske Eliteserien kommer trolig tidligst i gang mot slutten av mai. Sannsynligvis drar det ytterligere ut før ballen ruller for fullt. Det ligger an til et meget tett kampprogram også for Vålerenga.

– Det er bare bra. Vi trenger det om vi skal nærme oss det internasjonale nivået, sier Fagermo.