I et brev til helsemyndighetene i Norge har Røde Kors og Leger Uten Grenser bedt om unntak fra reiseforbudet for å sende humanitær hjelp til fattige land.

I brevet ber de om at medisinsk personell på oppdrag fra norske humanitære organisasjoner gis unntak. De viser til at behovet for medisinsk nødhjelp allerede var stort i fattige nasjoner, og at det etter all sannsynlighet vil øke i takt med koronaspredning.

– I den alvorlige situasjonen verden nå står overfor, er det viktig at vi også løfter blikket og ser til de landene som er svakest stilt, sier Leger Uten Grenser-president Karine Nordstrand til Aftenposten.

Blant annet viser de til at afrikanske land kan være dårlig stilt når de nå må kjempe mot koronaviruset.

– Vi vet mer om situasjonen i Europa, og vi ligger mest sannsynlig noen uker foran det afrikanske kontinentet, sier Nordstrand og tilføyer at helsesystemene der er langt svakere.

– Tilgangen til helsehjelp, medisiner og testing er dårlig. Samtidig mangler mange tilgang til rent vann og lever tett på hverandre under dårlige sanitærforhold, særlig i slumområder. I en flyktningleir kan for eksempel hundre personer dele ett toalett, tilføyer hun til Aftenposten.

Brevet ble sendt til Helsedirektoratet 28. mars. Foreløpig har de ikke fått svar fra norske myndigheter.

