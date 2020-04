annonse

annonse

Mange reagerer på Dagbladets bildebruk.

Også Resett rapporterte om Dagbladets sak, som nå er blitt gjenstand for massiv kritikk fra flere hold. «Stappfullt i Oslo: – Folk gir faen» var tittelen på den originale saken, som inneholdt et bilde av det som ser ut som et en massiv folkemengde i Markveien.

Helsemyndighetenes klare anbefaling er å holde minst en meter avstand og vise hensyn. Dagbladets bilder fra Grünerløkka i det sentrale Oslo viser tilsynelatende at folk ikke akkurat lyttet til dette rådet på lørdag. Nå hevdes det imidlertid av mange at Dagbladet skapte et falskt inntrykk ved hjelp av bildemanipulering.

annonse

Les også: Koronahysteri i Oslo: Hamstring og bekymrede miner preger gatebildet

En av dem som reagerer på det aktuelle bildet er Jenny Skavlan.

– Sykt spekulativ bruk av kameravinkler og zoom. Her demonstrert ved lego. Drit i sånn «clickbaitrage»-opplegg i disse dager a, skriver hun på Facebook, der hun kaller seg «Jenny Skadafugl».

annonse

Mener Dagbladet villeder

Også bystyrerepresentant Eivind Trædal (MDG) er kritisk til Dagbladets bildebruk.

– Under denne pandemien er det mange som er frustrerte og gjerne vil finne noen å kjefte på. Noe av det verste mediene kan gjøre nå, er å fyre opp under dette med villedende journalistikk sånn som Dagbladet gjør her, skriver Trædal på Facebook.

På Twitter mener flere at det omstridte bildet lyver.

annonse

Alvorlig talt, @dagbladet. Vi må snakke om dette. Det er ikke en dokumentasjon, det er ikke journalistikk, det er en forfalskning. pic.twitter.com/UCKNqW2K3b — anders heger (@andersheger) April 4, 2020

TV-direktør Mads Andersen i Aller Media og Dagbladet TV stiller seg uforstående til kritikken.

– Dagbladet publiserte i går en sak om Grünerløkka. I flere videosekvenser ser man at det er et yrende folkeliv i bydelen lørdag. Spesielt gjaldt dette utenfor Vinmonopolet i Markveien, der det var lange køer, og i parken på Olaf Ryes plass. Hovedbildet i artikkelen er hentet ut fra en sekvens i videoen der det er brukt zoom-funksjon, sier Andersen til Nettavisen.

– Forstørrer tettheten

Men førstelektor ved OsloMet og mangeårig journalist og fotograf Bernt Eide synes også bildebruken ikke var representativ.

– Dette er journalistikk, og da skal det være sannferdig. Det er grunnlaget. For at du skal oppfatte det som en sannferdig beretning så må du gi et bilde som gjør at de som ikke var der kan kjenne seg igjen, sånn omtrent som det var. Det tror jeg at jeg kan si det bildet alene ikke gjør. Det forstørrer tettheten i motsetning til hvordan vi ville oppfattet det selv, sier Eide til Nettavisen.