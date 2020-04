annonse

Jeg forstår ikke helt matminister Bollestad fra KrF på Dagsnytt 18 mandag 30.03, i dialog med Trygve Slagsvold Vedum fra SP.

En slik pandemi-krise som verden aldri har sett maken til, bør mane til konstruktiv nytenkning om økt selvforsyning av mat fra dag én.

Denne gangen går det forhåpentligvis bra. Men norsk matforsyning er basert på høyteknologiske enmannsforetak, som er avhengige av utenlandske, arbeidsvillige, erfarne spesialarbeidere som ekstrahjelp. De kan ikke komme hit på grunn av karantenebestemmelsene.

I våronna må alt kjøre på «autopilot». Bonden har da ikke tid til å drive med opplæring av norske nykomlinger fra arbeidskontoret.

Den computerstyrte matproduksjonen i det industrialiserte landbruket i dag, er mer sårbar enn noensinne. De siste 50 års nedleggelser av gårdsbruk har fjernet det aller viktigste og grunnleggende: den folkelige kunnskapen om matproduksjon og tillatelsen til å hugge hodet av en høne i nødstid.

Matministeren har rett i at det produseres mye mat. Det er helt riktig. Skal 50% legges til grunn, så må det tas med en veldig stor klype salt. For den % er basert på importert av kraftfor som ingen liker å høre om.

Alle korona-ledige får nå rett i fanget en gylden anledning til i fred og ro å delta i en virkelig NASJONAL DUGNAD.

Å lære hjemme-dyrkning, i hagen sin, på balkonger, terrasser, hustak, kolonihager, oppover husvegger, langs stakitter mellom naboer etc. Så vil det bli en fascinerende nasjonal dugnad. Slik gjør de i Nord-Korea. De har bevart en imponerende og prisverdig kunnskap om matproduksjon på grunn av boikott fra utlandet. Derfor er de nødt til å gjøre det.

Matministeren var bekymret for å hausse opp stemningen og skremme folk så de får psykiske problemer.

Opplæring i hjemme-dyrkning av mat regnes på Madagaskar for en viktig arbeidsterapi for psykiatriske pasienter i omsorgslandsbyene. De blir fortere friske og dessuten bidrar den kunnskapen til håp og evne til selvberging etter utskriving. De har en veldig lav % gjeninnleggelser og ikke registrert selvmord under denne formen for behandling. Når denne form for aktivitet bidrar til både legedom og økt matsikkerhet, hvorfor da ikke prøve?

Ifølge Bibelen skulle det til og med gi velsignelse, og hvis alle gjør det vil det styrke både norsk handelsbalanse og matsikkerhet. Det kan vi trenge NÅ!