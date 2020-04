annonse

Etter å ha gått i strupen på Trump for å promotere medikamentet hydroksyklorokin, erkjenner demokrater og amerikanske journalister at det kan være effektivt til å behandle Covid-19.

Etter å gjentatte ganger ha hånet president Trump for å ha antydet at medikamentet hydroksyklorokin kunne være en effektiv behandling mot coronavirus-infeksjoner under en pressekonferanse 19. mars, har amerikansk media begynt å erkjenne at stoffet faktisk kan være effektivt for å behandle Covid-19.

Både journalister og toppdemokrater i USA har gått vekk fra sine tidligere påstander.

Slangeoljesalgsmann

I etterkant av pressekonferansen da president Trump promoterte hydroksyklorokin, var amerikansk presse ikke nådeløs i sin kritikk av presidenten. Som følger kommer et lite utvalg av tekster om Trump og hydroksyklorokin, publisert amerikansk presse mellom 20. og 29. mars.

«Trump tråkker frem ubegrunnet håp i mørke tider», het overskriften i en analyse skrevet av CNNs Stephen Collinson, publisert 20. mars. Journalisten anklagde blant annet Trump for å være frekk nok til å «gi falskt håp», og påstod at «det er ingen tvil om at han [Trump] overdrev de umiddelbare utsiktene for stoffet».

«Trump gir folk falskt håp om coronaviruskurer. Det er kun slangeolje», het en overskrift fra Washington Post datert 25. mars.

Washington Posts lederartikkel samme dag hadde overskriften: «Trump sprer falskt håp om en viruskur – og det er ikke den eneste skaden».

Redaksjonen i USA Today holdt heller ikke igjen på kruttet da de hånet presidenten 21. mars i en lederartikkel kalt: «Coronavirus-behandling: Dr. Donald Trump tråkker i seg slangeolje og falskt håp».

En annen kronikk publisert i The New Yorker 29. mars hadde tittelen: «Meningen av Donald Trumps coronavirus-kvakksalveri». I teksten forklarer forfatteren at «Trumps uttalelser er en påminnelse, om det var nødvendig, om hans hån mot vitenskapen, til og med i midten av den verste pandemien som rammet USA på et århundre.»

Michael Cohen, skribent i Boston Globe, anmodet på sin side nyhetskanaler å slutte å kringkaste Trumps coronavirus-pressekonferanser, fordi han spredte «feilinformasjon», i en tekst publisert 20. mars med tittelen «Ta mikrofonen fra Trump».

Snuoperasjoner

Nå, litt over to uker etter Trumps pressekonferanse da han nevnte hydroksyklorokin for første gang, har pipa begynt å få en annen lyd i amerikansk media og politiske sirkler.

«En liten studie viser Malaria-medikamenter hjelper viruspasienter til å bli bedre. En gruppe moderate syke mennesker fikk hydroksyklorokin, som så ut til å lette på symptomene raskt, men mer forskning er nødvendig,» rapporterte New York Times i en artikkel tidligere denne uken.

Michigan-guvernør Gretchen Whitmer, en demokrat, har også gjort en snuoperasjon når det kommer til bruken av hydroksyklorokin for å behandle Covid-19. Hun gikk fra å true leger som foreskrev stoffet med straff, til å nå be den amerikanske føderale regjeringen om å sende staten hennes medikamentet.

Andre guvernører har også fulgt etter, inkludert den demokratiske Nevada-guvernøren Steve Sisolak.