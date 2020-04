annonse

Norsk Kulturråd v/L.P. Hagen

Re: Eivind Trædal: «Hvorfor Ytre Høyre vinner etc og hvordan vi skal slå dem»

Denne boka er innkjøpt av Norsk Kulturråd og lagt ut i bibliotekene i det ganske land.

Ved henvendelse til kulturrådet der jeg etterlyste skriftlig materiale med begrunnelse for innkjøpet fikk jeg opplyst at slikt ikke finnes for innkjøp av saksprosa. Mitt ønske om at noen med ansvar for innkjøpet kunne forklare meg kvaliteten som berettiget innkjøp er heller ikke etterkommet.

I boka påstår Trædal at Resett.no, Document.no og Hege Storhaug er rasister og islamofobe, men uten med ett eneste ord forklare, beskrive eller underbygge påstandene. For en som husker avisbildene fra åpning av jødenes graver etter andre verdenskrig er «rasisme» et meget tungt skjellsord.

Norsk kulturråd er en meget viktig aktør i Norges kulturliv, og det er finansiert av fellesskapet. At det da også er med på å støtte slik klart diskriminerende skriveri, mener jeg er en skandale. For kulturrådets eget omdømme ber jeg direktøren ta affære og rydde opp.