Bruken av engangshansker og munnbind på sykehus, sykehjem, og andre avdelinger er mye mindre enn i en normaltilstand. Grunnen er at politikere forstår situasjonen basert på økonomi.

– De som er mest utsatt for viruset akkurat nå, er helsepersonell i frontlinjen som utsettes for viruset hvert sekund, hver eneste dag. Tanken på at de ikke skulle ha masker er forferdelig, sier direktør for WHOs helseberedskapsprogram, Mike Ryan, i en uttalelse.

Men dessverre er det ikke slik.

USA president sa at helsepersonalet bruker smittevernutstyr mer enn normalt, og derfor blir det lite igjen til andre. Også den norske regjeringen rasjonerer smittevernutstyr. Begge tenkemåter går ut over helsepersonalet, og fører til at de lettere blir smittet. Da må de sitte i karantene mens vi trenger våre hverdagshelter på jobb.

Ingen normalsituasjon

USAs president forstår ikke at vi ikke er i en normalsituasjon, vi opplever en pandemi. Det er derfor helsepersonalet må bruke smittevernutstyr i større grad enn vanlig. Og norske politikere forstår ikke at dette ikke tiden for rasjonalisering av smittevernutstyr til helsepersonalet. Vi har sett at helsepersonale blir smittet på sykehjemmene, og tusenvis av helsepersonell blir satt i karantene hver eneste dag.

Men den amerikanske presidenten er i det minste klokere enn sine norske kolleger. For Trump beordret store fabrikker til å produserer verneutstyr. Norske politikere venter fortsatt på forsyninger fra utlandet. Det er ikke nok at en liten fabrikk begynner å produsere engangshansker frivillig, og en annen produsent av spylevæske begynner å produserer håndsprit. Disse bidragene fortjener takk, men det er ikke tilstrekkelig til å dekke dagens behov. Regjeringen må ta dette på alvor og komme med økonomisk støtte og befalinger, slik at andre bedrifter også kommer i gang med å produsere nødvendig medisinsk utstyr. De lover at forsyninger er på vei til sykehusene, men det er fortsatt rasjonering.

Manglende beredskap

Mange års nedprioritering av beredskapen hemmer oss i dag, slik at vi ikke kan forsikre oss om forsyninger til helsepersonell som trenger dem. I forrige uke var jeg innlagt på hjertemedisinsk avdeling på Ullevål sykehus, og jeg ble rystet av hvordan helsepersonalet utførte ulike undersøkelser uten hverken munnbind eller engangshansker. På samme post lå pasienter smittet av coronaviruset.

Jeg spurte mange: «Hva foregår her, jeg har jobbet i helsevesenet i 29 år, og under normale situasjoner hadde vi brukt smittevernutstyr, men nå er slike prosedyrer helt borte?» Noen sa at det er rasjonering, noen sa det manglet utstyr, og noen sa at «du har ikke symptomer og vi har ikke symptomer, det er ikke nødvendig».

Men det er nødvendig, fordi vi vet ikke hvem er smittet. Nye data fra Island viser at 50 prosent av de som har testet positivt for coronaviruset har vært symptomfrie. Kanskje det er på tide med en komité for å granske norske politikere, som har bidratt til at Norge ikke er forberedt på en krise?

Og de har ikke lært noe fra den forrige krisen, terrorangrepet 22 juli 2011. De har lært å sitte på restaurant og bestille mat, men de har ikke lært å lage maten selv. El-biler og klimaprioritering med høye kostnader hjelper ikke i en krisesituasjon utløst av krig eller pandemi.