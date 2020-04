annonse

annonse

Nigeria kunngjorde torsdag å ha satt i gang en «massiv» felles offensiv sammen med soldater fra Tsjad og Niger mot jihadistergrupper i området rundt Tsjadsjøen.

Ifølge TRTWorld begrunnet Nigerias militære operasjonen med at gjentatte terrorangrep fra militante i Boko Haram og Islamsk stat i Vest-Afrika provinsen (ISWAP) (en undergruppe av Islamsk stat) hadde «tvunget de tilgrensende nasjonene ved Tsjadsjøen til å sette i gang dette massive angrepet i fellesskap.»

Les også: Islamsk stat ekspanderer i Nigeria: – Terroristene kontrollerer hele regionen nå

annonse

Uttalelsen kommer i etterkant av at Tsjads forsvarsminister sa tirsdag at landet hans hadde utplassert styrker over nabolandets grenser for å bekjempe jihadistene, som drepte 98 tsjadiske soldater i et angrep på en militærbase på en øy i Tsjadsjøen 23. mars.

Tsjads president, Idriss Deby Itno, erklærte nærområdene rundt sjøen som en «krigssone» og lovet et «lynrask respons» på angepet. Detaljene rundt den militære fellesoperasjonen er fortsatt uklare.

Langt jihadistopprør

Den 10-årige jihadistopprøret rundt Tsjadsjøen og omegn har så langt forårsaket minst 36.000 døde og fordrevet rundt 1,8 millioner mennesker bare i nordøst-Nigeria.

annonse

Konflikten har spredt seg gradvis til nabolandene – Tsjad og Niger – ettersom jihadistene har opprettet leirer og stått bak flere angrep mot militære og sivile mål i andre land i Sahel-regionen.

Les også: Ekspert: Norge vil være på den tapende siden hvis vi involverer oss i Sahel-krigen

Landene rundt Tsjadsjøen har opprettet en felles multinasjonal styrke for å forsøke å bekjempe jihadistene, men har så langt ikke klart å få slutt på blodsutgytelsen.

Nigeria har tidligere påstått gjentatte ganger å ha bekjempet jihadistene, som fortsetter å bevise at de har kapasiteten til å utføre blodig angrep i regionen.