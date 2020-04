annonse

annonse

Oslos byrådsleder vurderer å be om at Sivilforsvaret settes inn for å sørge for at koronabestemmelsene følges. Unødvendig, mener sivilforsvarssjefen.

– I utgangspunktet oppfatter vi ikke dette som kritisk og akutt nok og ber Oslo kommune om å vurdere andre alternativer først, skriver sjefen for Sivilforsvaret, Tore Ketil Stårvik, til Forsvarets forum.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) vurderer å be om at Sivilforsvaret settes inn i påsken for å påse at folk holder avstand og unngår store folkeforsamlinger. Stårvik mener at Oslo kommune bør se etter andre alternativer – som egne ansatte, frivillige organisasjoner eller private vekterselskaper der flere nå er permitterte. Han viser til at de har begrensede ressurser og mange oppdrag om dagen.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826