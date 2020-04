annonse

Canadas statsminister Justin Trudeau har ingen planer om å slå tilbake mot USA etter at president Donald Trump ba om forbud mot eksport av ansiktsmasker.

Trudeau sa lørdag at han har hatt konstruktive samtaler med amerikanske myndigheter, og at han skal snakke med Trump de nærmeste dagene. Da vil han fortelle ham at de to landene er så nært knyttet sammen at det vil skade begge om båndene brytes.

– Vi tenker ikke på gjengjeldelsestiltak eller straffetiltak. Vi vet at det er i begge lands interesse å samarbeide, sa Trudeau.

Trudeau pekte på at Canada eksporterer engangshansker og testutstyr til USA, og at noe av materialene som N95-ansiktsmasker lages av, kommer fra Canada. Han viste også til at mange canadiske sykepleiere krysser grensa hver dag for å jobbe i helsesektoren i Detroit.

Stanser eksporten

Trump sa tidligere denne uka at han ville stanse eksport av ansiktsmasker av typen N95 til blant annet Canada for å sikre at det er nok av dem i USA.

– Vi trenger dem. Jeg vil ikke at andre folk skal få dem, sa han.

Han fikk imidlertid kraftig motbør fra det store selskapet 3M, som produserer N95-masker til både USA, Canada og Latin-Amerika. 3M advarte mot at et slikt eksportforbud bare ville slå tilbake på USA om andre land gikk til gjengjeldelsesaksjoner.

Trump lot seg provosere av 3Ms påpekning av at et eksportforbud ville få store humanitære følger.

– De kan selge til andre, men de burde passe på vårt eget land. 3M har ikke behandlet USA bra. Hvis de gjør det, er det bra, hvis ikke vil de måtte betale en helvetes pris, sa Trump.

Krangel

Krangelen mellom Trump og 3M startet torsdag da Trump ga beskjed om å kjøpe inn det nødvendige antall masker hos 3M og andre produsenter og hindre eksport av slike masker.

3M sier de har økt produksjonen av N95-masker fra 22 millioner i januar til 35 millioner i mars, og at hele den økte produksjonen er til USA. 10 millioner masker fra selskapets fabrikk i Kina hentes også til USA.

3M produserer også rundt 6 millioner masker i måneden til Canada og Latin-Amerika, der 3M er en av de viktigste leverandørene.

Om Trudeau la seg på en forsonlig tone, var reaksjonen betydelig krassere hos andre canadiske politikere.

Delstatsminister Doug Ford i Ontario sa han ikke kunne understreke nok hvor skuffet han var over Trumps behandling av en nabo og nær alliert. Også delstatsminister Jason Kenney uttrykte raseri mot Trump.