annonse

annonse

Tyskland beskylder USA for å ha konfiskert en last med ansiktsmasker som skulle til Berlin. Men president Donald Trump avviser anklagen.

Regionalminister Andreas Geisel sa fredag at 200.000 ansiktsmasker som politiet i Berlin hadde bestilt, ble konfiskert av amerikanske tjenestemenn på flyplassen i Bangkok. Han kalte episoden moderne sjørøveri og vill vest-metoder.

På en pressekonferanse i Det hvite hus lørdag kveld avviste Trump anklagen.

annonse

Tyske tjenestemenn sa først at maskene var bestilt fra et amerikansk firma, som kunne ha vært 3M, men senere sa de at det dreide seg om en tysk forhandler.

Lørdag sa en talsmann for det tyske innenriksdepartementet, Martin Pallgen, at det fortsatt er uklart akkurat hva som skjedde.

Han sa at faktum er at politiet i Berlin bestilte og betalte for 400.000 ansiktsmasker gjennom en spesialisert tysk forhandler.

Påstanden om at den første forsendelsen på 200.000 masker ble konfiskert, kommer fra den tyske forhandleren, ifølge Pallgen. Forhandleren sa at flyet med maskene forlot Bangkok med kurs for USA.

annonse

Trump syntes å antyde at 3M var forhandleren det dreide seg om da han ble spurt om episoden, før han gikk over til å gjenta kritikk mot 3M som han kom med tidligere i uka etter at 3M avviste Trumps ordre om å stanse eksport av ansiktsmasker til Canada og Latin-Amerika.