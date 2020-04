annonse

Coronaepidemien har ført til en nedstengning av samfunnet som mange av oss på forhånd ikke trodde var mulig. Totalitære Kina kanskje, men ikke i Vestens angivelige liberale samfunn basert på frihet og rettsstat.

Men nå synes det klart at politistaten hele tiden har vært rett rundt hjørnet i påvente av en eller annen krise, og den ble her til lands innført av en Høyreregjering. Det minner meg på John O’Sullivans første lov: «Alle organisasjoner som ikke er høyreekstreme vil med tiden bli venstreorienterte». Flertallet har villig underkastet seg det nye regimet.

Erna Solberg er mer populær enn på lenge. Hytteforbudet som ikke har den minste betydning for smittespredning, støttes angivelig av 86% av befolkningen. (Jeg har aldri hatt hytte selv).

Håndteringen av en krise får alltid presedens. Selv om det kommer til å skje en nødvendig lette av nåværende innstramninger, så vil staten i framtiden ved nye reelle eller innbilte kriser kunne innføre nye drakoniske begrensninger i vår frihet. Vi vet nå at befolkningen logrer med halen til dette og beundrer politikernes handlekraft.

Problemene som oppstår i etterkant, skal også løses av staten og staten stiller villig opp med penger. Vi blir enda mer avhengig av staten, men til en enorm pris som dessverre ikke er like lett å se.

Her er noen sannheter som alle burde kjenne, men dessverre ikke gjør det

1. Det som subsidieres blir det mer av. Når fattigdom subsidieres, fører det flere inn i fattigdomsfellen. Eller når migrasjon subsidieres, blir det flere migranter.

2. Det som beskattes, blir det mindre av. Når velstand beskattes, blir det mindre velstand.

3. Produksjon kommer før forbruk. Du kan ikke forbruke noe som ikke er produsert. Dessverre er økonomisk politikk ofte basert på det motsatte synet.

4. Staten kan bare forbruke og ikke produsere. Det kommer av at staten er et monopol basert på tvang. Enhver skattekrone til staten betyr potensielt en mindre krone til investering og produksjon.

5. Velstandsutvikling følger av at uavhengige aktører (entreprenører) tillates å teste ut nye ideer på markedet. Det er umulig på forhånd å vite om en ny ide er lønnsom eller ikke. Noen lykkes, men de fleste ideer mislykkes. Ellers ville du og jeg vært milliardærer nå. Heller ikke staten kan gjette på forhånd om en ide er god eller ikke. Dessverre kan staten heller ikke i ettertid avgjøre om en ide er god da den ikke har noen konkurrerende ideer til sammenligning.

6. Prismekanismene rommer en enorm mengde informasjon som koordinerer testingen av nye ideer på markedet ved profitt og tap.

7. Dagens pengesystem er en avansert form for falskmyntneri. Penger (fiatpenger) skapes ved lån ut av «tynn luft» og fører til inflasjon. Eliten tjener på dette (i hvert fall på kort sikt) og massene taper på kort og lang sikt. Det er dette systemet som gjør at staten tilsynelatende kan redde oss ut av kriser som nå, men mange taper av nødvendighet på dette, og det er ikke eliten.

8. Dagens pengesystem basert på fiatpenger rommer ofte misvisende informasjon og er den viktigste årsaken til tilbakevennende økonomiske kriser som den i 2008 og den som nå står for døren.

9. Absolutt alle valg innebærer at det gjøres avveininger (trade-off). Hvis jeg velger å gå på kino, kan jeg ikke samtidig gå på restaurant. Ved alle valg, er spørsmålet: hva er alternativet? På markedet hjelper prismekanismene oss å gjøre gode valg. Dessverre unngår ofte politikere å ta stilling til alternativene. Eller alternativet for politikerne er ofte et annet enn det det burde være. Prisen for nedstengningen av samfunnet er blant annet arbeidsledighet og konkurs. Men kanskje det styrende alternativet for politikerne er redselen for å tape neste valg eller noe annet.

10. Politiske valg har alltid skjulte, utilsiktede konsekvenser. Når politikere redder en bedrift fra konkurs, tas penger fra andre som kanskje går konkurs isteden. En bedrift som burde gå konkurs reddes på bekostning av bedrifter som var levedyktige. Det finnes utallige utilsiktede konsekvenser ved politiske valg og de fleste er skadelige, men dessverre ikke så lett å se da de skadelige effektene spres på mange. Den samlede velstand går ned.

11. Markedet er ikke en tjener. Markedet er deg og meg hvor vi frivillig samhandler. Du eller jeg kan alltid si nei til en potensiell handel.

12. Når det inngås en handel, oppnår begge en fordel. Det er en vinn-vinn situasjon for begge parter i det handelen inngås. Ellers ville den ikke skje. (I ettertid kan det være at anger oppstår, men vi handler alle i sann tid og ikke i ettertid).

13. Statens metoder er per definisjon basert på vold eller trussel om vold (fengsel). Det er derfor staten er etterspurt når mål ikke nås med frivillighet. Det er et paradoks at statens tilhengere (venstresiden) tror de er etisk høyverdige.

14. Monopol på vold har gjort oss stadig mer avhengige av staten. Pengesystemet, helsevesenet og utdanning er statsmonopol. Den viktigste grunnen til at vi underkaster oss staten er kanskje pengeoverføringer ved sykdom, arbeidsledighet og særlig pensjon. Dagens ustabile pengesystem basert på fiatpenger, gjøre det vanskelig å spare til alderdommen. Romerne ble gjort avhengig av staten gjennom «brød og sirkus». Vi er blitt avhengige av staten gjennom pengeoverføringer (fra oss selv).

15. Media er avhengige av staten gjennom blant annet momsfritak, pressestøtte og skattepenger (NRK). Det krever derfor mot for en journalist å være på sivilsamfunnets side mot staten.

Jeg vil avslutte med å poengtere at det er frivillig samhandling som har brakt oss sivilisasjon og velstand. Viktige oppfinnelser har vært skrivekunst og penger (reelle penger og ikke fiatpenger). Staten er derimot en parasitt på det frivillige samfunnet. Vi ser det i den nåværende krisen. Den største trusselen for vår videre sivilisasjon er staten. Dessverre er jeg redd at de fleste med media og eliten i spissen ikke ser dette eller vil prøve å skjule det. Vi vet allerede nå hva som blir den neste krisen hvor vi bli forsøkt gjort ytterligere avhengig av staten: den angivelige klimakrisen.

Det er likevel grunn til optimisme. Til tross for staten har det frivillige sivilsamfunnet klart å bygge opp en velstand de siste to hundre årene uten like i historien. Vi må håpe at sivilsamfunnet (det frivillige vi) er sterkere enn staten (det voldelige «vi») i tiden framover, men vi kan ikke regne med hjelp fra hovedstrøms media, eliten eller dagens politikere (kanskje med unntak av Trump som synes å være en forsvarer av sivilsamfunnet og derfor hates av alle statstro). Det kan ikke være antallet respiratorer som skal bestemme vår grad av frihet.