Redaktør Alexandra Beverfjord sier at Dagbladets jobb er å drive journalistikk, selv om den oppleves ubehagelig.

Avisen har blitt kritisert på sosiale medier for bildemanipulasjon. De hadde en reportasje fra Grünerløkka i Oslo lørdag formiddag. Det var mange folk ute i solen, og Dagbladet vinklet det opp mot virussmitte. For å illustrere hvor mange mennesker det var i Markveien, zoomet de inn gatens lengde, slik at de fire kvartalene virket mer som ett kvartal. Effekten ble at alle fotgjengerne ble presset sammen i bildet og en får inntrykk at de går tett på hverandre.

– Hovedbildet i artikkelen er hentet ut fra en sekvens i videoen der det er zoomet inn, skriver redaktør Alexandra Beverfjord i Dagbladet, og legger til:

– Vanlig praksis er at man har varierte bildeutsnitt i en TV-reportasje.

Hun skriver videre at Dagbladets jobb er å rapportere det som skjer. I hvilken grad folk lever opp til myndighetenes corona-regler er utvilsomt et viktig tema. Det handler om smittespredning.

Beverfjord forteller at bilde er ikke manipulert, rent fysisk.

– Det er riktig at å zoome med et kamera gir mindre dybdeskarphet, og at dette kan trekke mennesker sammen for øyet som ser. Men det kan ikke øke, eller redusere, antall mennesker på bildet, eller i videoen.

Hun avfeier kritikken, og mener at det konstrueres et bilde av at Dagbladet med overlegg forfalsker virkeligheten.

– Denne type påstander sitter løst i krevende situasjoner som en pandemi, men blir ikke mer sanne av den grunn, skriver redaktøren, og tilføyer:

– Vi har alle et ansvar for å bruke riktige proporsjoner når vi tar debatten om mediene og covid-19. Det gjelder også antakelser om andres motiver.

