Mange familier sliter hjemme under koronakrisen, ifølge Røde Kors. En av tre opplever økt konfliktnivå, stress eller negativ stemning, ifølge en undersøkelse.

– Denne undersøkelsen bekrefter det inntrykket vi allerede har gjennom samtaler med særlig barn og unge i hele Norge. Mange klarer seg fint, men noen har veldig tunge dager nå. Som samfunn må vi gjøre alt vi kan for å sikre dem, sier generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors.

Opinion har gjennomført undersøkelsen på oppdrag for Røde Kors. Over 1.000 personer med barn under 18 år er blitt spurt om hvordan hjemmesituasjonen er når barna ikke lenger går på skole og i barnehage.

31 prosent svarer at de opplever økt konfliktnivå, mens 39 prosent svarer at læringssituasjonen ikke er akseptabel for barna. Like mange svarer også at de opplever at de ikke strekker til med å bistå i hjemmeundervisningen.

Flere unge har dessuten tatt kontakt med hjelpetelefonen til Røde Kors den siste tiden og forteller om foreldre som drikker, om krangler hjemme og om emosjonell omsorgssvikt. På grunn av økt pågang holder hjelpelinjen åpent hver dag også i påskeuken.

– Det er viktig at helsemyndighetene også kjenner til utfordringene mange sliter med nå, sier Apeland.

Røde Kors ønsker å bidra med å finne løsninger for familiene som sliter mest, dersom skoler og barnehager fortsatt skal holde stengt.

