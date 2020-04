annonse

Et fransk diplomatisk notat hevder at utbrudd av coronavirus i Afrika kan føre til regimekollaps i flere stater.

I skrivende stund er det relativt få registrerte tilfeller av viruset på det afrikanske kontinentet, men eksperter spår at alvorlige utbrudd kan få katastrofale konsekvenser.

Ifølge et notat fra det franske utenriksdepartementet, som Agence Ecofin har fått tilgang til, nevnes blant annet at helsevesenet i en rekke afrikanske land raskt vil bli overveldet.

Et annet aspekt er at mange afrikanske land har svært gamle ledere, som derfor er i risikosonen hvis de blir smittet av covid-19. Hvis ledere blir svært syke eller dør, kan dette medføre kamp om makten, og i verste fall kan dette ende i vold, opptøyer og samfunnsmessig kollaps.

Det er i hovedsak fire grupper som kan hjelpe til ved å begrense panikken og stabilisere regionen hvis viruset sprer seg, hevder fransk UD.

Det er religiøse ledere, den europeiske diaspora, populære kjendiser og artister, og økonomiske entrepenører og nyliberale forretningsmenn, som gjerne fremstiller seg selv som filantroper.

Men hvis panikken får feste seg, frykter man myndigheter som går i oppløsning, noe som kan føre til en massiv flom av migranter og et stort press på et Europa, som allerede er hardt rammet av coronaepidemien, både helsemessig og økonomisk.

Sør-Afrika

Coronaviruset er også en trussel ved at svake og vanstyrte regimer i Afrika håndterer trusselen på en måte som kan være farligere enn selve viruset. Et eksempel på dette er Sør-Afrika, som har satt inn harde tiltak for å begrense spredning av coronaviruset.

Den sørafrikanske journalisten Sharmini Brookes er kritisk til det hun kaller tankeløs og brutal fremferd, som ikke skaper samhold, men sprer kaos, vold og lidelse. Dette går særlig ut over de aller fattigste.

I en artikkel i Spiked beskriver Brookes en situasjon hvor politiets håndhevelse av karantenereglene har drept nesten like mange som selve viruset. Samtidig er det umulig å etterfølge reglene for isolasjon for de som bor i en av de mange townships, slumområder hvor man gjerne bor opp mot ti personer i et lite skur, og må dele vannkran og utendørs toalett med opptil 70 personer.

Et annet eksempel: Hele 17 millioner av innbyggerne er avhengig av en eller annen form for sosialstøtte eller pensjon, mens bare 10 millioner har jobb. De som mottar støtte fra staten må møte opp og stå i endeløse køer for å få utbetalt pengene sine. Samtidig er det innført strenge begrensninger for kollektivtrafikken.

Sør-Afrikas president Cyril Ramaphosa har utnyttet trusselen fra coronaviruset for å styrke sin svekkede posisjon. Tiltakene har blitt positivt mottatt av den urbane middelklassen.

Men uroen brer seg i slumområdene, og situasjonen tydeliggjør at ulikhetene i Sør-Afrika ikke har blitt noe særlig redusert siden apartheid-perioden.

Ung befolkning

Både i Sør-Afrika og på resten av kontinentet har folk allikevel noen grunner til å håpe at de ikke vil bli så hardt rammet av viruset.

For det første: Befolkningen er mye yngre enn befolkningen i Europa.

– Det er ikke helt uvanlig i afrikanske land at opp mot halvparten av befolkningen er under 15 år. Siden coronaviruset ser ut til å ramme eldre og særlig de med underliggende sykdommer hardest, vil antallet som får alvorlig sykdom og dør av covid-19 være svært lavt, sier Gunnar Bjune til Bistandsaktuelt. Han er professor emeritus ved Universitetet i Oslo og har forsket i global helse i mange år – med hovedfokus på Afrika.

For det andre: Det antas at coronaviruset ikke overlever like godt i høye temperaturer. Dessuten reiser ikke afrikanere like mye som europeere.