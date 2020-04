annonse

Statsminister Mette Frederiksen sier at Danmark vil kunne begynne med en forsiktig gjenåpning etter påske såfremt alle fortsetter å holde avstand.

På en pressekonferanse mandag kveld fastslo Frederiksen at tallene går riktig vei. Men hun understreket at tallene gjenspeiler situasjonen for tre-fire uker siden, og at det er helt avgjørende at folk fortsetter å holde avstand til hverandre.

– Det gjør denne sykdommen ekstra lumsk. For den kan lokke oss i en felle. Få oss til å tro at vi har styr på det. Få oss til å oppføre oss uforsiktig, sa Frederiksen før hun la til at bare en liten endring atferden, kan få store konsekvenser.

